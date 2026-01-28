Ruba un vestito in un negozio a Firenze, arrestato

Sabato 24 gennaio un 42enne di origini colombiane è stato arrestato a Firenze dopo un furto. All'interno di un negozio di abbigliamento in via Nazionale, l'uomo si è appropriato di un vestito senza pagarlo.

I carabinieri lo hanno fermato e hanno accertato che nei confronti dell’uomo era stato emesso un decreto di espulsione, regolarmente eseguito, e che lo stesso era successivamente avrebbe comunque fatto rientro in Italia in modo irregolare. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi del reato di furto ed arrestato.