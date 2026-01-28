Rubano cellulari a turisti in centro, arrestati

Hanno rubato due telefoni a due turisti di origini statunitensi. Un 43enne e un 37enne, entrambi di origini romene, sono stati arrestati domenica 18 gennaio a Firenze.

Hanno agito all'interno di alcuni esercizi commerciali del centro storico. Le vittime hanno chiamato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno trovato i ladri e rinvenuto i due cellulari sottratti. I due uomini son stati arrestati.

