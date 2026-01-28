Rubano cellulari a turisti in centro, arrestati

Hanno rubato due telefoni a due turisti di origini statunitensi. Un 43enne e un 37enne, entrambi di origini romene, sono stati arrestati domenica 18 gennaio a Firenze.
Hanno agito all'interno di alcuni esercizi commerciali del centro storico. Le vittime hanno chiamato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno trovato i ladri e rinvenuto i due cellulari sottratti. I due uomini son stati arrestati.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Firenze
Firenze
Cronaca
28 Gennaio 2026
Momenti di forte tensione nel carcere di Sollicciano, a Firenze, dove un detenuto ha tentato di togliersi la vita nella giornata di domenica. L’episodio, reso noto da fonti giudiziarie, si [...]
Firenze
Cronaca
28 Gennaio 2026
Una donna di 66 anni di origini turche è stata vittima di una rapina sulla tramvia T2 giovedì 22 gennaio a Firenze. Un uomo le ha preso il cellulare dalla [...]
Firenze
Cronaca
28 Gennaio 2026
Sabato 24 gennaio un 42enne di origini colombiane è stato arrestato a Firenze dopo un furto. All'interno di un negozio di abbigliamento in via Nazionale, l'uomo si è appropriato di [...]
<< Indietro