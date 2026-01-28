Cibi, medicine, droga: fioccano sequestri e denunce nel 2025 dell'aeroporto di Firenze

Nel 2025 l'aeroporto di Firenze ha registrato 4 milioni di passeggeri e una crescita, ma c'è stato lavoro da fare per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e la Guardia di Finanza.

La sinergia ha permesso di intercettare nuove rotte di movimentazione illecita di capitali: sono state contestate 114 violazioni, di cui 5 con sequestro, per somme quasi di 1,8 milioni di euro. Sono state fatte sanzioni amministrative per 125mila euro, sequestri per quasi 40mila.

I controlli hanno interessato numerosi passeggeri che hanno movimentato denaro contante al di sotto della soglia di dichiarazione, per un ammontare complessivo di circa 3,5 milioni di euro, "confermando come tali condotte possano costituire indicatori di fenomeni più gravi, quali il riciclaggio e il finanziamento di attività illecite" si legge in una nota.

In più sono state sequestrate diverse sostanze stupefacenti, sono state denunciate sette persone, mentre sono partite numerose segnalazioni alla Prefettura per uso personale di stupefacenti.

Di particolare rilievo anche i risultati conseguiti nel contrasto al contrabbando: sono stati sequestrati tre orologi di lusso (Cartier e Rolex) per un valore complessivo superiore a 46mila euro, con diritti evasi per oltre 10mila euro. In materia di tabacchi lavorati esteri sono stati redatti 23 verbali per l’illecita introduzione di sigarette, sigari e tabacco, per un totale di oltre 27 chili. Sono stati inoltre sequestrati più di 3 chili di corallo protetto (Scleractinia spp.), trasportato da passeggeri provenienti dalla Polinesia Francese e dall’Indonesia.

Parlando di contraffazione, sono stati sequestrati numerosi orologi e oggetti di gioielleria recanti marchi noti (tra cui Rolex, Hublot, Patek Philippe, Cartier, Mont Blanc e Tag Heuer). Stessa sorte per un ingente quantitativo di capi di abbigliamento e accessori contraffatti di primari brand internazionali. Tredici trasgressori sono stati sanzionati, mentre per un cittadino italiano proveniente dalla Cina è scattata la denuncia a piede libero, con indagini tuttora in corso.

Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela della salute pubblica: sono stati effettuati cinque sequestri per un totale di oltre 4.000 pasticche, tra Viagra/Sildenafil, Tadalafil e altri principi attivi, con conseguenti denunce penali. Tra le operazioni più significative si segnala il sequestro di quasi 1.500 pasticche nei confronti di una cittadina cinese e di circa 600 pasticche e bustine a due passeggeri italiani provenienti da Cuba e Thailandia.

Rilevanti anche i risultati conseguiti in materia di sicurezza alimentare e sanitaria, con il sequestro di quasi 300 chili di prodotti di origine animale privi di certificazione, tra cui carni, prodotti lattiero-caseari e pesce. Sono stati inoltre sequestrati e distrutti oltre 500 chili di prodotti di origine vegetale non conformi.

Nel corso dell’anno sono state infine registrate 80 movimentazioni di animali da compagnia, con due casi di ingresso condizionato per irregolarità documentali o sanitarie.

In ambito tax refund, i funzionari ADM hanno rilasciato quasi 160.000 attestazioni di svincolo IVA a favore dei turisti che hanno acquistato beni nell’Unione Europea, con un incremento medio del 12% rispetto all’anno precedente.

I risultati conseguiti testimoniano "in modo concreto l’efficacia del modello di cooperazione tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza, che rappresenta un fattore strategico imprescindibile per garantire legalità, sicurezza economico-finanziaria e tutela della salute pubblica in uno scalo aeroportuale sempre più centrale nei flussi nazionali e internazionali".