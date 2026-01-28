Sollevamento ponte Hack, lavori spostati per maltempo

(foto da Facebook)

A causa del maltempo i lavori di sollevamento del ponte Margherita Hack sono spostati a domani. T2, bus sostitutivi dalle 22 a fine corsa tra le fermate Redi e Regione

A causa del maltempo i lavori di sollevamento del ponte Margherita Hack sono spostati a domani, giovedì 29 gennaio, dalle 22 alle 4. L’intervento sarà realizzato nella sola notte di giovedì. Dalle 22 a fine servizio la Linea T2 farà servizio limitato da Peretola Aeroporto a Regione e viceversa, e da Redi a San Marco Università e viceversa. Saranno attivi servizi di bus sostitutivi tra le fermate Regione – Redi e viceversa.

L’attraversamento della pista ciclabile adiacente al viadotto resterà interdetto fino a fine lavori.
Per tutta la durata dei lavori continueranno a lavorare le postazioni di monitoraggio installate nei giorni scorsi per verificare eventuali movimenti anomali della struttura del ponte.

Venerdì mattina i tram viaggeranno con il ripristino della consueta velocità di esercizio, che era stata ridotta a 10 km/h dal 31 dicembre.

In caso di condizioni meteo avverse potrebbe essere preso in considerazione di rimandare l’intervento.

Fonte: GEST – Tramvia di Firenze

