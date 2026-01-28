Chiuso per lavori il sottopasso di via delle Colline a Pontedera

Front Office Pontedera
A partire dalle ore 22 di venerdì 30 gennaio e per tutto sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio sono previsti lavori di manutenzione alle opere civili del sottopasso stradale di via delle Colline a Pontedera, che sarà interdetto al transito delle auto, deviate su percorsi alternativi.

L'intervento è a cura di RFI nell'ambito di una serie di progettualità sulla linea ferroviaria. Per consentire il regolare svolgimento dell'attività di cantiere la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze Santa Maria Novella - Empoli - Pisa sarà interrotta, per tutta la durata dei lavori, nella tratta tra Empoli e Pisa ( che comprende anche Pontedera ), mentre tra Firenze ed Empoli sarà riprogrammato il servizio ferroviario.

Lo stop al transito dei treni sulla tratta consentirà lo svolgimento, in piena sicurezza, di un'altra operazione che avverrà a poca distanza, negli stessi orari. All'ex foresteria Piaggio, tra viale Piaggio e la ferrovia, sarà installato un doppio ponteggio di protezione, necessario per proseguire i lavori nel fabbricato destinato ad ospitare il nuovo Centro per l'Impiego. Si tratta, in questo caso, di una operazione che sarà effettuata dalle ditte che operano nel cantiere, finalizzata alla successiva demolizione e ricostruzione della struttura, che si svolgerà anche in orario notturno. Non sono previste modifiche nella viabilità.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

