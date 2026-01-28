Tentato suicidio nel carcere di Sollicciano: detenuto salvato dalla polizia penitenziaria

Momenti di forte tensione nel carcere di Sollicciano, a Firenze, dove un detenuto ha tentato di togliersi la vita nella giornata di domenica. L’episodio, reso noto da fonti giudiziarie, si è concluso senza conseguenze fatali grazie al pronto intervento della polizia penitenziaria.

Gli agenti hanno sventato il gesto estremo dopo aver sorpreso l’uomo mentre si stava stringendo alcune lenzuola attorno al collo. Un’azione tempestiva che ha evitato il peggio all’interno della struttura detentiva fiorentina.

Il detenuto, di origine nordafricana, è stato trasportato in ambulanza in ospedale, dove è stato sottoposto agli accertamenti sanitari del caso. Successivamente è stato dimesso e riaccompagnato nel carcere di Sollicciano.