Torna il programma di prevenzione 'Gioco d’anticipo contro il tumore'

Torna ‘Gioca d’anticipo contro il tumore’, programma gratuito di prevenzione oncologica secondaria per il 2026 rivolto ai cittadini toscani che vede rinnovata la collaborazione fra Fondazione ANT, Banco Fiorentino – Credito Cooperativo e Villa Donatello.
L’iniziativa sarà presentata domani (giovedì 29 gennaio) alle 12.30 al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso (via Cavour, 4). Interverranno Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Simone Martini, delegato ANT Firenze, Paolo Raffini, presidente del Banco Fiorentino, Alberto Rimoldi, amministratore delegato di Villa Donatello. Saranno presenti le atlete de ‘Il Bisonte Volley’, testimonial della campagna.
I giornalisti che intendano partecipare dovranno fare richiesta tramite e-mail all’Ufficio stampa del Consiglio regionale.
Fonte: Toscana Consiglio Regionale
<< Indietro
[mc4wp_form id=1071763]