Giovanni Campatelli guiderà il Consiglio d’Indirizzo del Centro di Documentazione delle Tradizioni Popolari Empolese-Valdelsa

Lo scorso 22 gennaio, presso l’Ex Teatro di Gambassi Terme, ospiti dell’Amministrazione comunale, si è riunito in sessione istituzionale il Consiglio d’Indirizzo del Centro di Documentazione delle Tradizioni Popolari Empolese-Valdelsa, alla presenza dei Delegati alla Cultura degli undici Comuni del territorio.

I lavori si sono aperti con l’intervento del Segretario Simone Vaiani, che ha richiamato i principali riferimenti statutari che regolano il funzionamento del Consiglio. A seguire, ha preso la parola la Presidente uscente, sindaca Simona Rossetti, che ha illustrato un dettagliato resoconto delle attività svolte nel corso del 2025, anno in cui il Consiglio d’Indirizzo è stato formalmente disciplinato dallo Statuto e riconosciuto come organo consultivo del Centro di Documentazione per il perseguimento delle finalità associative.

Tra i principali atti adottati nel corso dell’anno, la Presidente ha ricordato innanzitutto l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento, strumento fondamentale per disciplinare i rapporti tra il Centro di Documentazione, le undici Amministrazioni comunali (Direzioni Cultura) e la comunità diffusa del territorio.

Secondo passaggio rilevante è stata la decisione di promuovere la seconda edizione della Giornata delle Tradizioni Popolari e del Folklore, in programma per il 26 ottobre 2025, individuata come elemento identitario e di riconoscibilità del Centro di Documentazione nei confronti delle comunità del Circondario. L’edizione 2025 ha visto ciascun Comune presentare una propria tradizione, dando avvio – per l’Area scientifica del Centro, in collaborazione con l’Area Segreteria-Archivio – all’istruttoria finalizzata al riconoscimento dei patrimoni culturali immateriali, in sinergia con l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e le undici Amministrazioni comunali.

Terzo punto qualificante è stata la predisposizione del primo “Cronoprogramma di azione territoriale”, concepito come strumento operativo per il reperimento delle fonti sui territori e per l’avvio delle ricerche d’archivio sulle tradizioni segnalate dalle comunità locali, in raccordo con gli Assessorati alla Cultura dei Comuni aderenti.

Nel corso della seduta si sono quindi susseguiti gli interventi dei Delegati alla Cultura degli undici Comuni, che hanno contribuito al confronto sui futuri indirizzi di lavoro del Centro.

In conclusione, la Presidente ha richiamato l’importanza del principio di alternanza territoriale della Presidenza di turno. Con voto unanime, il Consiglio d’Indirizzo ha pertanto affidato la Presidenza di turno per l’anno 2026 all’Amministrazione comunale di Certaldo, nella persona del Sindaco Giovanni Campatelli.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Notizie correlate