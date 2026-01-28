Pisa diventa smart: QR code e segnaletica digitale grazie a UniPi

Sistemi digitali di segnaletica urbana, informazione turistica e programmazione culturale: dall'Università di Pisa arriva un supporto tecnologico concreto alle politiche di promozione del territorio cittadino.

L’impegno dell’Ateneo si muove su due fronti strettamente collegati: da un lato la realizzazione dell’infrastruttura digitale che accompagna la nuova segnaletica turistica del Comune di Pisa, dall’altro la partecipazione al protocollo d’intesa Pisa 365, la rete istituzionale che punta a coordinare e valorizzare l’offerta culturale di Pisa durante tutto l’anno. Proprio in queste settimane è in corso l’installazione di 125 nuovi cartelli turistici, 29 frecce direzionali e 10 mappe con QR code di approfondimento.

“Il sistema consente di associare ai QR code contenuti aggiornabili nel tempo, il tutto è fruibile nel rispetto della privacy, senza raccogliere dati personali – spiega Antonio Cisternino, docente e direttore del Sistema Informatico di Ateneo – Questo permette di superare una cartellonistica statica, e pone Pisa all’avanguardia grazie alla possibilità di analizzare, sempre in modo anonimo, la distribuzione e gli spostamenti dei visitatori sul territorio”.

“Con il contributo tecnologico dell’Università di Pisa – sottolinea Marco Macchia, delegato del Rettore per i rapporti con il territorio – la promozione del territorio può contare su una piattaforma digitale unitaria, capace di supportare politiche culturali e turistiche fondate sul coordinamento, sull’aggiornamento continuo e sull’integrazione tra spazio urbano e informazione”.

"Grazie a un finanziamento del Ministero del Turismo e risorse proprie - dice l'assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini -, il Comune di Pisa sta provvedendo, tra le altre azioni, alla sostituzione della cartellonistica turistica presente in città. Rispetto ai vecchi cartelli, abbiamo sviluppato un sistema di segnaletica interattiva, innovativa, accessibile e inclusiva che consente a chiunque di vivere un’esperienza interessante e arricchente. La collaborazione con l’Università di Pisa, che ringrazio, ha permesso di dotare questi strumenti di QR Code in modo da garantire una guida interattiva digitale, parallela a quella tradizionale".

Questo intervento sul territorio si colloca all’interno di una visione più ampia di collaborazione istituzionale dell’Università di Pisa, che trova nel protocollo Pisa 365 uno dei principali strumenti di coordinamento. L’accordo triennale coinvolge nove enti e istituzioni cittadine – Comune di Pisa, Opera della Primaziale Pisana, Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Fondazione Palazzo Blu, Fondazione Teatro di Pisa e Musei Nazionali di Pisa – con l’obiettivo di migliorare la programmazione degli eventi, la comunicazione e le politiche di accoglienza, promuovendo Pisa come destinazione culturale attiva tutto l’anno.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

