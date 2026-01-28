Università toscane in crescita nel QS Europe 2026: Firenze nella top 16%, Siena migliora ancora

Le università toscane confermano un andamento positivo nella nuova edizione del QS Europe University Rankings 2026, la classifica europea curata dall’agenzia internazionale Quacquarelli Symonds, una delle più autorevoli nel panorama accademico globale.

Università di Firenze nella top 16% europea

L’Università di Firenze migliora sensibilmente il proprio punteggio complessivo, raggiungendo 59,9 punti contro i 49,6 dello scorso anno, e si colloca al 158° posto su 958 atenei europei valutati (nel 2025 erano 685). Un risultato che porta l’Ateneo fiorentino nella top 16% delle università europee, migliorando rispetto alla top 21% della precedente rilevazione.

Particolarmente significativi i risultati ottenuti negli indicatori 'Studenti in mobilità in entrata', dove Unifi è ottantesima, e 'Produzione scientifica per Dipartimento', con l’89esima posizione. In crescita anche numerosi parametri legati a citazioni scientifiche, reputazione accademica, occupabilità dei laureati, sostenibilità e internazionalizzazione della ricerca.

Nella graduatoria italiana, Firenze si posiziona dodicesima a livello nazionale e ottava tra i mega Atenei, risultando settima per 'Rete internazionale della ricerca' e ottava per 'Studenti in mobilità in entrata' e 'Risultati occupazionali'.

"La posizione dell’Università di Firenze nella parte alta della classifica – ha commentato la rettrice Alessandra Petrucci – è a riprova di una qualità complessiva sempre in miglioramento, sia nella ricerca che nella didattica e nel placement".

Università di Siena in continua ascesa

Segno positivo anche per l’Università di Siena, che per il terzo anno consecutivo migliora la propria posizione nel ranking QS Europe, salendo al 262° posto su 958 istituzioni europee (era 279ª nel 2025). A livello nazionale l’ateneo senese conquista il 18° posto su 64 università italiane.

Determinanti per il risultato sono la reputazione accademica, le pubblicazioni per docente e le attività legate alla sostenibilità ambientale e sociale. Siena eccelle inoltre nella mobilità studentesca, risultando seconda in Italia per studenti in entrata e terza per studenti in uscita, con posizionamenti di rilievo anche a livello europeo.

In forte crescita l’indicatore della reputazione accademica, che pesa il 30% del ranking, con un balzo di 18 posizioni, così come quello relativo alle pubblicazioni per docente e alla sostenibilità.

