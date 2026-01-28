Violenza sessuale su minore, arrestato 86enne in Valdera

Un uomo di 86 anni è stato arrestato a Casciana Terme per violenza su minore. I carabinieri sono entrati in azione "in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze", si legge in una nota.
Nell'aprile del 2019 l'uomo aveva compiuto una violenza sessuale su una persona minorenne. Rintracciato dai militari presso la propria abitazione, deve espiare una pena residua di 3 anni e 4 mesi di reclusione.
"L'arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato condotto presso la casa Circondariale di Pisa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria" conclude la nota.
