Violenza sessuale su minore, arrestato 86enne in Valdera

Cronaca Casciana Terme Lari
Condividi su:
Leggi su mobile

Un uomo di 86 anni è stato arrestato a Casciana Terme per violenza su minore. I carabinieri sono entrati in azione "in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze", si legge in una nota.

Nell'aprile del 2019 l'uomo aveva compiuto una violenza sessuale su una persona minorenne.  Rintracciato dai militari presso la propria abitazione, deve espiare una pena residua di 3 anni e 4 mesi di reclusione.

"L'arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato condotto presso la casa Circondariale di Pisa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria" conclude la nota.

Notizie correlate

Casciana Terme Lari
Cronaca
5 Settembre 2025

In auto hashish e cocaina, scappa dai carabinieri ma viene arrestato

Un 29enne è stato denunciato per detenzione e spaccio di droga a Casciana Terme Lari. I carabinieri di Cenaia avevano fermato l'uomo in auto ma questi non ha arrestato la [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Casciana Terme Lari
Cronaca
8 Luglio 2025

Cade da cinque metri mentre lavora, grave 65enne a Perignano

Un incidente sul lavoro è avvenuto a Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari. Verso il pomeriggio dell'8 luglio un 65enne è caduto da cinque metri lavorando in un capannone [...]



Tutte le notizie di Casciana Terme Lari

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina