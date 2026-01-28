ZTL Porta a Lucca a Pisa, le informazioni per residenti e domiciliati

In vista dall'attivazione della ZTL nel quartiere di Porta a Lucca in concomitanza con le gare casalinghe del Pisa Sporting Club i residenti e domiciliati nel perimetro interessato, dovranno accedere, previa registrazione, al sito di Pisamo per ottenere l'autorizzazione gratuita. Per rispondere a tutte le domande e chiarire ogni aspetto relativo alla nuova ZTL, il Comune di Pisa e Pisamo hanno organizzato un incontro pubblico che si terrà lunedì 9 febbraio (ore 18.30) nell’Aula Magna della Scuola “Giuseppe Mazzini” in via Orazio Gentileschi, 10.

Le telecamere saranno attive quando il Pisa SC gioca in casa da due ore prima del fischio d'inizio della gara fino al termine. Saranno in funzione dal fine settimana del 14-15 febbraio, in cui sarà in programma Pisa-Milan (giorno e orario da ufficializzare) con un periodo di pre-esercizio. Chi avrà parcheggiato prima delle due ore antecedenti all'inizio della partita potrà uscire in qualsiasi momento. I motorini avranno accesso libero.

Percorso di registrazione sul portale di Pisamo.

Per registrarsi è necessario accedere al sito www.pisamo.it. Successivamente registrarsi oppure accedere tramite SPID o CIE. A questo punto si dovrà cliccare su "Richiedi un nuovo permesso" poi "Autorizzazione - Solo ZTL" e infine una delle due voci "Stadio Residenti ZTL" oppure "Stadio Domiciliati ZTL".

Richiesta autorizzazione gratuita secondo il regolamento del Codice della Strada.

Residenti: allegando libretto di circolazione dell’auto di proprietà, appartenente al nucleo familiare o in comodato d’uso.

Domiciliati: contratto di affitto con registrazione all’Agenzia delle entrate o visura catastale attestante la proprietà dell’immobile ad uso abitativo, libretto di circolazione dell’auto intestata a un componente del nucleo familiare (in questo caso sarà necessario allegare anche autocertificazione di stato di famiglia).

Non devono effettuare la registrazione coloro i quali - residenti a Porta a Lucca - sono in possesso del permesso gratuito di sconto ZSC che permette di pagare la tariffa agevolata di sosta nelle strisce blu. Anche chi non è ancora in possesso può richiedere il permesso gratuito di sconto ZSC così facendo potrà essere assegnato d’ufficio il permesso ZTL Stadio.

Link utili per la registrazione:

Stadio Residenti:

https://pass.brav.it/Pisa/Frontoffice/Abbonamenti/Nuovo?taId=5OlAsICHpw%2brOX5TyEYf3g%3d%3d

Stadio Domiciliati:

https://pass.brav.it/Pisa/Frontoffice/Abbonamenti/Nuovo?taId=W4zY01J9w%2f4C3emydIEQLQ%3d%3d

Potranno richiedere un’autorizzazione all’accesso in ZTL i familiari di persone con disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992, i titolari di contrassegno disabili (CUDE), nonché i veicoli aziendali dei residenti o domiciliati all’interno del perimetro della ZTL.

I nuovi varchi in ingresso saranno collocati in: via Ugo Rindi, via Collodi, via Antonio Pisano, via Cecco di Pietro 1 e 2, via Angeli Pietro da Barga, via XXIV Maggio, viale Giovanni Pisano, via Randaccio, via di Gello, via Napoli, via Siracusa, via Palermo, via Olbia, via Lucchese, via Molise, via Luigi Bianchi e via Piave. I varchi in uscita, posizionati in alcuni punti individuati per dissuadere comportamenti di guida scorretti, saranno posizionati in via Tommaso Pisano e via Marche.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni sulle modalità di rinnovo, Pisamo mette a disposizione il numero telefonico 0507062, con operatore attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.15 e dalle 14.15 alle 17.00, ad esclusione dei giorni festivi. È inoltre possibile contattare gli uffici scrivendo all’indirizzo e-mail frontoffice@pisamo.it.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

Notizie correlate