A Empoli torna la rassegna 'Il Museo Piccolo Piccolo' 2026

Torna la rassegna più amata dai più piccolini: il “Museo Piccolo Piccolo 2026”. La prima esperienza al museo, per famiglie con bambini e bambini da 1 a 3 anni. Un appuntamento al mese, per quattro musei. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria contattando il numero telefonico 0571 757067 o inviando una mail all’indirizzo empolimusei@comune.empoli.fi.it

IL PROGRAMMA – Si comincia sabato 7 febbraio 2026, alle 10.30, Museo della Collegiata, Fruttacolour: un percorso all’interno del museo tra giochi e scoperte, ispirati a frutta e verdura tratti dalla varietà delle decorazioni delle robbiane; sabato 21 marzo, alle 10.30, Casa Pontormo, Come un pittore: artisti si nasce o si diventa? Colori intensi, gesti in movimento e emozioni da scoprire. Lasciandoci ispirare dalla pittura del Pontormo diventeremo piccoli pittori per un giorno!

Il calendario prosegue sabato 11 aprile, alle 10.30, Museo del Vetro con Mille bolle verdi! Attraverso il gioco delle bolle di sapone i bambini scopriranno forme tonde, trasparenze, riflessi e movimenti che richiamano la magia del vetro soffiato; sabato 9 maggio, alle 10.30, la rassegna chiude al Museo Paleontologico con Il signore delle grotte: viaggio nell'era glaciale alla scoperta dell'orso delle caverne. C'era una volta un orso…gigante! Lettura interpretativa di una fiaba per conoscere l'orso delle caverne custodito nel Museo. Creazione di un piccolo diorama per ricreare il suo habitat glaciale. Pittura dell'orso con il cioccolato.

Per informazioni consultare il sito https://www.empolimusei.it/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa