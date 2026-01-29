Al via Ecofor Fiabe 2026, il festival che intreccia letteratura, scienza e ambiente

Inaugurazione ufficiale per Ecofor Fiabe 2026, il festival che intreccia letteratura, scienza e sostenibilità ambientale portando a teatro centinaia e centinaia di studenti, genitori, insegnanti, adulti di tutte le età. Ecofor Fiabe è organizzata Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, e quest’anno ha il patrocinio di 10 Comuni della provincia di Pisa: Bientina, Buti, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Fauglia, Ponsacco e Pontedera. Gli stessi dove si svolgono a rotazione i quasi 50 eventi in programma fino all’8 Febbraio, tutti gratuiti e a ingresso libero ma con prenotazione consigliata scrivendo a ecoforfiabe@ecoforservice.it oppure telefonando al 338 6442911. Il direttore artistico di Ecofor Fiabe 2026 è lo scrittore e drammaturgo Francesco Niccolini e i temi di quest’anno sono due: le nuvole, la cui varietà di forme e funzioni riporta alla complessità del mondo contemporaneo, e la natura selvaggia, simbolo di bellezza e meraviglia.

Dopo i due spettacoli e i due laboratori che oggi, giornata di apertura, si sono svolti con successo a Chianni, Pontedera e Cascine di Buti, il festival prosegue domani, giovedì 29 Gennaio, con altri due spettacoli, un laboratorio e la presentazione di un libro.

Nel dettaglio: alle 10, a La Città del Teatro di Cascina andrà in scena lo spettacolo dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni “Racconto alla rovescia”, di Claudio Milani con la compagnia Momom: un percorso di ricerca sulla fiaba e sul tempo dell’attesa, con nuovi linguaggi narrativi e scenici adatti a un pubblico di piccoli spettatori che, spesso, sono alla loro prima esperienza teatrale.

Sempre alle 10 ma al Cinema Teatro Odeon di Ponsacco ecco “Circolo polare artico”, spettacolo degli Omini riservato a un pubblico di ragazzi dai 9 ai 12 anni: sul palco una miriade di racconti intrecciati fra loro per parlare di terre incontaminate, solitudine, amicizia e amore. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, a Pontedera, nello Spazio civico 35 sarà aperta al pubblico l’installazione “La nuvola – the Thundercloud”, di Momom e Claudio Milani, formata da una scultura sospesa, composta da luci, stoffa, vetroresina, piume e micro-meccanismi automatizzati. L’installazione si attiva nel momento in cui le persone si fermano a contemplare la nuvola: le luci si abbassano fino a fare buio e inizia un temporale di luci e suoni. “La nuvola” parla di emozioni scure e di emozioni chiare e il temporale, con il suo carico di timore ma anche di meraviglia ed avventura, è l’energia necessaria al sereno per risplendere di tutti i colori. Alle 17, al Teatro delle sfide di Bientina, si terrà il laboratorio “A pascolar nuvolette di formano arcobaleni”, in cui Claudio Milani e Silvia Colle accompagnano bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni e i loro genitori a connettersi con le proprie emozioni. Il materiale che sarà prodotto durante il laboratorio verrà usato nella grande installazione interattiva “Piove colore da nuvole bianche poi è sereno”, di Claudio Milani e Momom, allestita nella palestra Marconcini di Pontedera e aperta al pubblico domenica 1 Febbraio. Alle 18.30 infine, a Pontedera, nello Spazio civico, la presentazione del libro “Operazione Abissi” di Roberto Danovaro e Claudia Fachinetti (edizione Piemme). Una storia appassionante e frizzante quanto la schiuma del mare, un’avventura epica sulla scia di Jacques Cousteau. Consigliato a bambini e ragazzi dai 10 anni in su.

Ecofor Fiabe proseguirà fino a domenica 8 Febbraio con molti altri eventi e iniziative. Hanno già registrato il tutto esaurito i 2 Ecoincontri inclusi nel calendario di Ecofor Fiabe 2026. Il primo è in programma per sabato 31 Gennaio, alle 18.30, nella palestra Marconcini di Pontedera con la meteorologa Serena Giacomin in dialogo con Francesco Niccolini e la giornalista Laura Montanari; il secondo concluderà il festival domenica 8 Febbraio, alle 17, al Teatro Era di Pontedera con la scrittrice e giornalista Concita De Gregorio e la cantautrice Erica Mou nello spettacolo “In mezzo a un milione di rane e di farfalle”. Seguirà una conversazione fra Concita De Gregorio, Francesco Niccolini e Laura Montanari.

Il programma completo di Ecofor Fiabe 2026 è disponibile sul sito www.ecoforfiabe.it.

