Allerta meteo gialla nell’Empolese-Valdelsa

Cronaca Empolese Valdelsa
Allerta meteo codice giallo Empolese-Valdelsa per la giornata di venerdì 30 gennaio 2026. Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Toscana ha diramato un avviso di criticità per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, valido per tutti i comuni dell’Empolese-Valdelsa.

Secondo quanto comunicato dalle autorità regionali, le condizioni meteorologiche previste potrebbero determinare piogge persistenti, con possibili effetti su corsi d’acqua minori, fossi e canali, oltre a criticità localizzate sul territorio.

Come riportato nell’avviso ufficiale: “Allerta codice GIALLO in tutti i comuni dell’Empolese-Valdelsa per il rischio IDROGEOLOGICO-IDRAULICO RETICOLO MINORE domani Venerdì 30 gennaio 2026”.

Le amministrazioni locali invitano la cittadinanza a prestare la massima attenzione, adottando comportamenti prudenti, soprattutto in prossimità di aree soggette ad allagamenti, sottopassi e zone collinari.

Per previsioni meteo dettagliate e aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare il sito ufficiale del CFR Toscana. Le indicazioni su come comportarsi durante l’allerta sono disponibili anche attraverso il materiale informativo diffuso dalla Protezione Civile.

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Attualità
27 Gennaio 2026

Maltempo Empolese Valdelsa, scatta allerta meteo codice giallo per pioggia

Scatta l’allerta meteo codice giallo in tutti i comuni dell’Empolese-Valdelsa per il rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore. L’avviso, diramato dal CFR Toscana, è valido da questa sera e per tutta [...]

Empoli
Cronaca
23 Gennaio 2026

Giovane investita da un treno a Empoli: la 22enne non ce l'ha fatta

Non ce l’ha fatta la giovane Gaia Gelsi di 22 anni travolta da un treno alla stazione di Empoli, nella sera di martedì scorso, 20 gennaio. Fin da subito le [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
6 Gennaio 2026

Neve nell'Empolese Valdelsa: mezzi spargisale e eventi annullati. Cade albero a Montespertoli

Neve anche nell'Empolese Valdelsa che si risveglia coperta di bianco come altre aree della Toscana. Nevicate si registrano soprattutto in Valdelsa, anche a bassa quota. I Comuni al momento più [...]



Tutte le notizie di Empolese Valdelsa

