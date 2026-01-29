Allerta meteo gialla nell’Empolese-Valdelsa

Allerta meteo codice giallo Empolese-Valdelsa per la giornata di venerdì 30 gennaio 2026. Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Toscana ha diramato un avviso di criticità per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, valido per tutti i comuni dell’Empolese-Valdelsa.
Secondo quanto comunicato dalle autorità regionali, le condizioni meteorologiche previste potrebbero determinare piogge persistenti, con possibili effetti su corsi d’acqua minori, fossi e canali, oltre a criticità localizzate sul territorio.
Come riportato nell’avviso ufficiale: “Allerta codice GIALLO in tutti i comuni dell’Empolese-Valdelsa per il rischio IDROGEOLOGICO-IDRAULICO RETICOLO MINORE domani Venerdì 30 gennaio 2026”.
Le amministrazioni locali invitano la cittadinanza a prestare la massima attenzione, adottando comportamenti prudenti, soprattutto in prossimità di aree soggette ad allagamenti, sottopassi e zone collinari.
Per previsioni meteo dettagliate e aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare il sito ufficiale del CFR Toscana. Le indicazioni su come comportarsi durante l’allerta sono disponibili anche attraverso il materiale informativo diffuso dalla Protezione Civile.
