Camion a fuoco in galleria in A1 nel Fiorentino, tratto chiuso e traffico

Cronaca Calenzano
Incendio di un camion nella galleria Croci a Calenzano: A1 chiusa in direzione nord, traffico bloccato e 5 km di coda. Nessun ferito.

Autostrada A1 Milano-Napoli temporaneamente chiusa in direzione nord nel tratto compreso tra Calenzano e il bivio con la Direttissima, a causa di un camion andato a fuoco all’interno della galleria Croci, nel Comune di Calenzano.

Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia "all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato" e si registrano circa 5 chilometri di coda. Per chi è diretto verso Bologna, viene consigliato "di uscire a Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Barberino". In alternativa, "solo per i veicoli leggeri, seguire la strada Provinciale 8 Barberinese e successivamente rientrare in autostrada a Barberino".

A prendere fuoco è stato un camion con cella frigorifera adibito al trasporto di frutta. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, con altrettante autobotti e un carro aria, oltre ai soccorsi sanitari e meccanici, alla polizia stradale e al personale del 4° tronco di Firenze di Aspi.

Al momento non risultano feriti. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della galleria sono in corso.

