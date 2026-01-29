Centro storico di Montelupo, più di 80 posti diventano a disco orario 2 ore

Trovare parcheggio vicino al centro storico di Montelupo Fiorentino diventa più semplice. La Giunta comunale ha approvato una nuova regolamentazione della sosta in alcune vie strategiche attorno alla ZTL, introducendo il disco orario per favorire la rotazione dei veicoli e rendere più accessibile il centro storico, e i negozi, servizi e spazi pubblici.

La novità riguarda Piazza Cavallotti, via Giro delle Mura, via del Porro e il parcheggio sopraelevato della stazione ferroviaria lungo via Giro delle Mura. In queste aree la sosta sarà consentita per un massimo di due ore, nelle fasce orarie 8:30–13:30 e 15:00–20:30, nei giorni feriali.

L’obiettivo è chiaro: evitare soste prolungate e garantire più opportunità di parcheggio nell’arco della giornata, a beneficio di chi lo sceglie per recarsi in centro.

Il provvedimento nasce anche a seguito della richiesta presentata dal Centro Commerciale Naturale “Borgo degli Arlecchini” e che l’amministrazione ha deciso di accogliere e si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del centro storico avviato.

Sono previste tutele specifiche per i residenti di alcune zone, in particolare ogni famiglia che abita in via Giro delle Mura (civici 2–28) e in via Roma (civici 2–58) potrà richiedere, per un’auto, la deroga alla limitazione oraria presso l’URP del Comune. Restano inoltre confermati gli stalli riservati alle persone con disabilità.

«Il commercio di prossimità è un presidio sociale essenziale: non solo luogo di acquisto, ma spazio di relazione, ascolto e presenza quotidiana. I negozi di vicinato rafforzano la comunità, contrastano l’isolamento e rendono i centri urbani più vivi e sicuri. La desertificazione commerciale, già diffusa in molti territori, impoverisce i quartieri e ne riduce l’attrattività. Come amministrazione crediamo nel valore del commercio locale e siamo impegnati su più livelli per sostenere le botteghe, incentivare la frequentazione degli spazi urbani e promuovere un’economia di qualità e di comunità.», afferma l’assesora al commercio Aglaia Viviani.

L’entrata in vigore della nuova regolamentazione sarà accompagnata da un’adeguata segnaletica e da un’attività informativa per garantire la massima chiarezza sulle nuove regole.

La sperimentazione partirà dal 1 marzo e i residenti delle aree indicate potranno rivolgersi all’Ufficio Unico del comune per richiedere il permesso a partire dal 16 febbraio.

"Negli incontri che abbiamo avuto in questi mesi con gli esercenti del centro storico e con i membri del Ccn “Borgo degli Arlecchini” è emersa chiaramente la necessità di intervenire sulla sosta nell’area del centro storico. Riteniamo che l’istituzione di un disco orario di due ore nelle zone vicine al centro possa favorire una rotazione e permettere una maggiore disponibilità di posti auto. Tale azione si inserisce nel progetto più ampio finalizzato a valorizzare il centro. Siamo convinti degli aspetti positivi che questa soluzione potrà portare", afferma il sindaco Simone Londi

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate