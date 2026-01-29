Si è svolta nei giorni scorsi a Vinci, l’Assemblea della Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano, una sorta di ‘Patto per lo sviluppo del territorio’ avviato nel 2000.

Nel corso dell’ultima e partecipata riunione, aperta dal Presidente Luigi Micheli e che ha visto la presenza dei rappresentanti dei comuni che ne fanno parte, del Senatore Dario Parrini e di associazioni come la CIA e la FISAR, una particolare attenzione è stata riservata al Comune di Cerreto Guidi che da alcuni mesi ha avviato con determinazione, un interessante progetto sull’Olivo Mignolo Cerretano.

Il vice Sindaco, nonché assessore all’agricoltura del Comune di Cerreto Guidi, Massimo Irrati ha ricostruito il percorso fin qui compiuto, partendo dal convegno dello scorso mese di luglio in biblioteca a Cerreto Guidi. “In quel dibattito, ricco di spunti e sollecitazioni, alla presenza di importanti studiosi, venne ribadita l’importanza di valorizzare i prodotti di qualità, come l’oliva mignola" sottolinea il vice Sindaco. "Si tratta di un’oliva che è nata a Cerreto Guidi ma che contraddistingue tutto il Montalbano e non solo. Più recentemente, nello scorso dicembre, si è tenuta tra Vinci e Cerreto Guidi, una seconda iniziativa per sviluppare il progetto. Stiamo ora diffondendo - ha aggiunto Massimo Irrati - una locandina con il qrcode che rilancia un questionario per il censimento del numero di piante di Olivo Mignolo Cerretano e raccoglie nuove idee e proposte”.

È stato sottolineato come il progetto venga portato avanti in stretta collaborazione con la Strada dell’Olio e del Vino e con l’Università. Inoltre, proprio in seguito all’attività svolta negli ultimi mesi, è stato annunciato che due produttori di olivo mignolo della zona (Tenuta Colle Alberti di Cerreto Guidi e Impresa Agricola Colle Paradiso di Capraia e Limite), sono stati ammessi al Concorso nazionale degli oli monovarietali in programma a Bari.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa