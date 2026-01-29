Escono a testa alta i nuotatori della Fiammetta al termine del 20° Trofeo Città di Lucca, infatti gli atleti valdelsani guidati dal tecnico Lorenzo Chesi colgono la ghiotta occasione e portano a casa un eccellente bottino, conquistando 16 medaglie d’oro, 8 argenti e 7 bronzi, che al termine della kermesse valgono loro il 3° posto nella finale graduatoria per società, piazzandosi solo dietro alla Tirrenica Nuoto ed al Viola Swim“Gli atleti guidati da Lorenzo Chesi conquistano il terzo posto tra le società e numerosi ‘personali’, assicurandosi l’accesso ai prossimi Campionati Regionali. Team Firenze.

Giornata da incorniciare dunque, a cui fanno seguito i numerosi 'personali' ottenuti che permetteranno altrettanti accessi ai prossimi Campionati Regionali Categoria.

I RISULTATI

Categoria UNICA

Grassi Matteo 03 : spicca l’oro sui 50 stile ed il bronzo sui 50 dorso.

Cianti Deva Maria 08 : conquista l’oro sui 50 dorso e l’argento sui 100 dorso.

Leoncini Ginevra 04: conquista l’oro sui 200 dorso.

Carpitelli Lorenzo 07 : conquista l’argento sui 50 rana e 50 farfalla.

De Santi Sara 09 – conquista l’argento sui 200 dorso.

Bondi Allegra 09 : ottiene il 5° posto sui 200 rana, 8° sui 100 rana, 10° sui 50 rana e 11° sui 50 farfalla.

Latini Benedetta 07: ottiene il 6° posto sui 50 rana e poi l’8° sui 50 farfalla.

Russo Giorgia 07 : ottiene il 7° posto sui 100 farfalla ed il 9° sui 50 rana.

Bacci Matilde 04 : ottiene il 9° posto sui 200 misti e poi l’11° sui 200 stile.

Cambi Sofia 09 : ottiene l’8° posto sui 200 misti, il 9° sui 100 dorso, 11° sui 50 rana e 12° sui 50 stile.

Categoria JUNIORES

Viani Giovanni 08 : conquista un eccellente oro sui 100 stile.

Cameli Sara 10: conquista l’oro sui 200 farfalla.

Cianti Maria Vittoria 10 : conquista il bronzo sui 200 rana.

Puccioni Davide 08 : conquista il bronzo sui 200 misti.

Musaj Martina 10 : ottiene il 5° posto sui 50 e 200 rana, il 6° sui 100 rana ed il 7° sui 100 farfalla.

Marzuoli Chiara 11 : ottiene l’8° posto sui 50 dorso, il 9° sui 200 dorso, ed il 10° sui 50 stile e 100 dorso.

Lucente Greta 11 : ottiene il 5° posto sui 50 farfalla e poi segue il 7° sui 50 rana.

Categoria RAGAZZI

Spiccano le eccellenti prestazioni di Galgani Diana, Dodaj Aurora premiata per la migliore prestazione femminile, Santini Cosimo, in quanto disputate con tempi di assoluto valore cronometrico.

Galgani Diana 12 : con l’oro sui 50,100, 200 dorso e 400 misti.

Dodaj Aurora 12 : con l’oro sui 50 stile, 200 misti e 200 farfalla, argento sui 400 misti.

Santini Cosimo 10 : con l’oro sui 50,100,200 farfalla e 100 stile.

Taddei Lorenzo 12 : conquista un eccellente oro sui 200 misti e poi l’argento sui 100 dorso.

Bondi Lucilla : conquista l’argento sui 100 dorso ed il bronzo sui 200 dorso.

Cerrini Tommaso 12 : conquista l’argento sui 200 misti.

Testi Vittorio 10 : conquista il bronzo sui 200 rana.

Monzani Nicholas 12 : conquista il bronzo sui 50 rana.

Gulotta Federico 11 : conquista il bronzo sui 200 farfalla.

Carpitelli Leonardo 10 : ottiene il 5° posto sui 50 dorso e 200 misti, 7° sui 50 stile e 9° sui 100 dorso.

Giotti Brando 11 : ottiene il 7° posto sui 50 e 200 rana, 9° sui 200 stile e 15° sui 50 stile.

Ghelli Andrea 11 : ottiene il 6° posto sui 50 dorso, 7° sui 100 dorso, 13° sui 100 rana e 50 stile.

Chesi Eva 12 : ottiene il 9° posto sui 50 farfalla e poi il 12° posto sui 50 rana.

Fusciello Chiara 12 : ottiene il 12° posto sui 200 misti, 14° sui 50 rana, 22° sui 50 stile e 23° sui 100

stile.

Fonte: Ufficio Stampa

