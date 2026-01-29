Chiusa per frana la SS 63 'Del Valico del Cerreto' a Fivizzano

A causa di una frana, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 63 “Del Valico del Cerreto”, al km 9,200 all’altezza di Fivizzano (Massa e Carrara).
Il traffico veicolare è deviato sulla Sp 17.
Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.
Fonte: Anas - Ufficio Stampa
