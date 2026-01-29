Investì l'uomo che le rubò la borsa: perizia psichiatrica sull'imprenditrice

Cronaca Viareggio
Una perizia psichiatrica sarà avviata su Cinzia Dal Pino, 66enne di Viareggio. Sarà fatta dal 17 febbraio sull'imprenditrice balneare per stabilire se era capace di intendere di volere quando ha investito con l'auto e ucciso Nourdine Mezgoui. Il 52enne di origini marocchino venne investito più volta dal suv della donna, che voleva riprendersi la borsa con gli effetti personali rubatale poco prima. Il fatto avvenne la sera dell'8 settembre 2024 in via Coppino, in Darsena.

La corte di assise di Lucca ha dato l'incarico ai professionisti Stefano Ferracuti, di Roma, specialista in neurologia, e Renato Ariotti, di Bologna, psichiatra. All'udienza era presente anche l'imputata. Cinzia Dal Pino è accusata di omicidio pluriaggravato e di minorata difesa. La difesa della donna ha confermato l'incarico per la consulenza di parte allo psichiatra Pietro Pietrini e al neuropsicologo Giuseppe Sartori.

Gli avvocati di parte civile Enrico Carboni e Gianmarco Romanini hanno nominato il loro consulente, il professor Rolando Paterniti psichiatra a Firenze. La prossima udienza è fissata il 28 maggio.

