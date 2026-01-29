Il Comune di Vicchio a favore dell'istituzione dello psicologo di base

Vicchio
Vicchio

Con una mozione approvata all'unanimità, l'Amministrazione ha dato il proprio supporto alla campagna 'Diritto a stare bene'

Il Comune di Vicchio sostiene la campagna 'Diritto a stare bene', per l'istituzione della figura dello psicologo di base. In una recente seduta il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità una mozione in merito alla proposta di legge di iniziativa popolare volta a istituire un servizio nazionale di psicologia pubblico e gratuito. La raccolta firme, tuttora in corso, è promossa dall'associazione "Pubblica" tramite il sito http://www.dirittoastarebene.it/.

"Lo psicologo di base - si legge nella mozione - è uno psicologo/psicoterapeuta che ha conseguito una laurea magistrale in psicologia ed è iscritto all'Albo degli Psicologi, viene definito di base in quanto si occupa di accogliere un bisogno, una prima richiesta d'aiuto, in collaborazione con il medico di base e il pediatra di libera scelta, offrendo assistenza psicologica primaria per poi, qualora servisse, indirizzare i pazienti verso servizi specialistici".

"Negli ultimi anni le persone, soprattutto i giovani e gli anziani, - si evidenzia - hanno subito
forti prove emotive, a seguito della pandemia e del successivo periodo di instabilità internazionale. Queste situazioni di instabilità e di insicurezza hanno generato un aumento esponenziale di fatiche, sofferenze psicologiche, ansie e depressioni, problemi di salute per i quali manca una risposta organica e uniforme da parte del Sistema Sanitario Nazionale".

Attualmente non esiste una legge. Se a livello nazionale si può accedere al "Bonus psicologo", in Toscana è attivo in via sperimentale il servizio di psicologo di base. "La proposta di legge - si sottolinea - vuole introdurre la figura dello 'psicologo delle cure primarie' a livello nazionale, figura che dovrà collaborare con i medici di medicina generale, coi pediatri di libera scelta e con i servizi sociosanitari, come le Case di Comunità".

Fonte: Comune di Vicchio - Ufficio stampa

