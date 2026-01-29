Ritorna anche quest'anno a Palazzo Blu, in concomitanza con la mostra "Belle Époque", il tradizionale Convegno Notarile organizzato dal Consiglio Notarile Distrettuale di Pisa: quest'anno, il XVI Convegno di Studi "Francesco Gambini" porterà il titolo "Per una nuova Belle Époque del Notariato. I notai a Convegno sotto la Torre" e si terrà il 31 gennaio.

I lavori si articoleranno in due sessioni ed inizieranno con i saluti del Presidente del Consiglio Notarile di Pisa, il notaio Roberto Romoli.

Interverranno poi, fra gli altri, il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato Vito Pace, il Presidente della Cassa Nazionale del Notariato Patrizia Sara Siciliano, il Consigliere Nazionale del Notariato Claudio Calderoni, il Consigliere della Cassa Nazionale del Notariato Giuseppe Mattera e la "Past President" del Consiglio Nazionale del Notariato Valentina Rubertelli.

La prima sessione prevede la direzione dei lavori ad opera del Presidente Roberto Romoli, mentre la seconda sessione sarà moderata dal notaio Glen Polesello, membro della Commissione Assicurazione istituita presso il Consiglio Nazionale del Notariato.

In mattinata vi saranno gli aggiornamenti istituzionali da parte dei Presidenti del Consiglio Nazionale del Notariato e della Cassa Nazionale del Notariato, e interverranno come relatori i notai Rizzi di Vicenza, Caranci e Rubertelli di Reggio Emilia, nonché il Conservatore dei Registri Immobiliari di Pisa, dottor Bruno Rosario Briante.

La sessione pomeridiana, inizierà con i saluti del notaio Claudio Calderoni, componente, per la Toscana, del Consiglio Nazionale del Notariato, e sarà relatore il notaio Roberto Centoni di Altopascio. Dopodiché, sarà celebrato un processo disciplinare simulato, con la partecipazione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, dottoressa Miriam Pamela Romano, che presiederà la simulata Commissione Regionale di Disciplina, e dei notai Catania e Mattera.

A finire, ci sarà una tavola rotonda in materia fiscale, alla quale parteciperanno i notai Bove di Santa Croce sull'Arno, Ghinassi di Firenze, e Raponi di Frosinone.

II Convegno, al quale sono stati invitati i Presidenti degli altri Ordini Professionali, costituisce una occasione di approfondimento, con una nota ludica costituita dal processo disciplinare simulato, delle più recenti novità legislative e giurisprudenziali in ambito notarile.

Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato - Ufficio Stampa

