'Crescere in Fidapa con consapevolezza', gli incontri a Empoli

"Un'occasione... per crescere consapevolmente in Fidapa: la leadership motivazionale" è il titolo del primo dei due incontri, organizzati dalla Sezione Fidapa BPW Italy di Empoli, che si è svolto di recente nella sede dell'hotel Tazza d'Oro, messa a disposizione dalla socia Benedetta Taddei.

L'incontro, riservato alle socie e amiche interessate a conoscere la Fidapa, ha rappresentato un momento di riflessione profonda sul significato di appartenenza alla Federazione, impreziosito dal contributo di Pia Petrucci, che ha parlato con molta amabilità della sua esperienza di past presidente nazionale, conquistando l’interesse di una platea coinvolta ed entusiasta. Era presente anche Maria Cristina Salvini, vice presidente del Distretto Centro.

Il secondo incontro, dal titolo "Un'occasione... per crescere consapevolmente in Fidapa: il ruolo delle donne in Europa e nel mondo”, si terrà domenica 22 febbraio 2026 e sarà dedicato al tema internazionale Fidapa per il triennio 2024-2027 "Ispirare, Innovare, Responsabilizzare, Trasformare: Insieme condividiamo il futuro", a cura di Grazia Marino, past presidente del Distretto Centro, e di Rossella Poce, rappresentante Fidapa BPW Italy presso il coordinamento italiano della LEF.

“Un’occasione per noi importante per approfondire anche i principi ispiratori del nostro movimento, finalizzato a promuovere la parità di genere, la valorizzazione del merito femminile negli ambiti lavorativi, sociali e politici, con l’obiettivo di abbattere discriminazioni e stereotipi, sostenendo l'istruzione, l'aggiornamento professionale e l'empowerment per una società più equa, democratica e sostenibile,” ha commentato la presidente della sezione empolese Fidapa, Barbara Zari.