Accorpamenti scuole in Toscana, firmato il decreto. Capraia e Limite si unisce a Vinci

È stato firmato il decreto sugli accorpamenti delle scuole in Toscana, valido per l’anno scolastico 2026/2027. Il provvedimento, pubblicato questa mattina sul sito dell’Ufficio scolastico regionale, porta la firma del direttore dell’Usr Toscana, nominato commissario dal Governo per attuare la riorganizzazione della rete scolastica al posto della Regione, giudicata dall’"esecutivo inadempiente" dopo le prese di posizione degli scorsi mesi contro gli accorpamenti.

Nel testo si legge che "sono recepite le modifiche alla rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 adottate dal Commissario ad acta" e che "questo Usr provvederà all’adeguamento sul sistema informativo del Ministero per gli istituti scolastici di rispettiva competenza interessati dalle modifiche".

Gli accorpamenti complessivi sono 16 e riguardano più province toscane: Lucca (4), Massa Carrara (3), Pistoia (3), Città metropolitana di Firenze (2), Grosseto (2) e Siena (2). Tra i casi più noti, a Firenze città, il liceo classico Michelangiolo sarà accorpato al liceo classico Galileo.

Empolese Valdelsa: Capraia e Limite sarà unito a Vinci

Nell’Empolese Valdelsa l’istituto comprensivo di Capraia e Limite sarà accorpato all’istituto comprensivo di Vinci. Una decisione che avrà ricadute organizzative e amministrative sulle scuole dell’area, inserendosi nel più ampio riassetto regionale della rete scolastica. L’operazione rientra tra quelle già individuate in precedenza dalla Regione Toscana con una delibera approvata nei mesi scorsi e successivamente sospesa, prima dell’intervento del commissario governativo.