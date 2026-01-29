La Giunta comunale di Calenzano ha deliberato di destinare la somma raccolta sul conto corrente aperto dal Comune dopo l’alluvione del 14 marzo scorso, circa 4mila euro, all’associazione Amici di CiviCa, per acquistare libri e materiali per la biblioteca cittadina.

Tra gli edifici pubblici, infatti, è stata proprio CiviCa ad essere maggiormente danneggiata; gli interventi di ripristino dopo l’alluvione sono stati stimati in circa 100.000 euro. Hanno compreso demolizione degli intonaci e ripristino murario e delle pareti in cartongesso; sostituzione degli infissi e delle porte interne, ripristino della pavimentazione, imbiancature, sostituzione di alcuni arredi.

Sono stati persi inoltre circa 5mila volumi, che la biblioteca sta provvedendo gradualmente a reintegrare, anche grazie a donazioni come quelle lanciate dall’Istituto comprensivo di Calenzano, dagli Amici della San Giorgio di Pistoia, da Amici di CiviCa e dall’Accademia dei Perseveranti di Campi Bisenzio. CiviCa, dopo essere ripartita fin da subito gradualmente con le iniziative e le attività, nell’autunno scorso ha riaperto tutti gli spazi a disposizione della cittadinanza.

La Giunta comunale dunque ha stabilito di destinare i 3.983 euro, raccolti tramite donazioni di privati sul conto corrente aperto dall’Ente dopo l’alluvione, a favore dell’associazione che dalla sua nascita sostiene iniziative e progetti volti a favorire il radicamento della biblioteca nel territorio comunale e oltre.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa