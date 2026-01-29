Empoli piange Adolfo Fossi, storico edicolante di piazza della Vittoria

Era conosciuto da tutti nel giro d'Empoli a partire dai colleghi negozianti, a cui ogni giorno strappava un sorriso, ai clienti a cui ogni mattina per trent'anni ha venduto il giornale. Il centro della città e la vicina Montelupo, dove viveva, piangono la scomparsa di Adolfo Fossi, volto apprezzato e noto nei dintorni di piazza della Vittoria, dove gestiva l'edicola insieme al fratello Alessio.

Fossi, che da quanto si apprende da qualche tempo soffriva di alcuni problemi di salute, è scomparso prematuramente all'età di 66 anni. A comunicare la dolorosa perdita è la famiglia, in particolare la figlia Alexia Fossi, che ha voluto ricordare il babbo, originario di Samminiatello e residente a Fibbiana. Per oltre tre decenni Adolfo e Alessio hanno gestito l'edicola in centro, fino alla chiusura annunciata nella primavera del 2025. "Era da poco andato in pensione. È rimasto il rammarico che non sono riusciti a rendere giustizia all'edicola, perché nessuno poi l'ha presa - racconta la figlia, che è cresciuta con l'attività - il fondo è vuoto da settembre 2025, quando è stata definitivamente chiusa".

Commosse le parole dedicate al babbo Adolfo, che oltre ad Alexia lascia l'altra figlia maggiore, Alice, la moglie Tiziana, i fratelli Alessio e Andrea. "Era sempre festoso, conosceva tutti, passava da tutti i negozi del centro sempre a salutare. Era una persona molto solare. Dobbiamo a lui tante risate che ci ha fatto fare negli anni - dice ancora Alexia - era molto generoso. Del suo lavoro amava stare sempre a contatto con le persone. Magari a volte non si ricordava sempre i nomi di tutti, ma tutti sapevano chi era lui. Era amico di tutti i negozianti". Tra momenti, aneddoti e particolari custoditi ci sono anche i biglietti di auguri che Adolfo dedicava nelle occasioni speciali alla famiglia. "Era un grandissimo scrittore" aggiunge. "Lo scorso anno, per il compleanno della mia mamma, le scrisse "sei la mia terra e ti riscalderò con il mio amore. Grazie di esistere, il tuo amore eterno". Adesso che non c'è più ci penseremo noi a mia mamma, che chiamava la sua metà".

Il funerale si terrà domani mattina, venerdì 30 gennaio, alle 11.30 nella chiesa di Santa Maria a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.

