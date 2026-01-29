Empoli scende in campo contro il bullismo con 'GOOD Life': sport, benessere e comunità

L’iniziativa è in programma sabato 7 febbraio 2026, dalle 9.30 alle 13

Sabato 7 febbraio 2026 si celebra la 'Giornata nazionale contro il bullismo' e Empoli scende in campo con

Un evento territoriale dedicato allo sport e al benessere sociale dal titolo 'GOOD Life - Sport, Benessere, Comunità', perché lo sport sia strumento di prevenzione dove sentirsi uniti per vincere contro il bullismo.

L’iniziativa si terrà a La Vela Margherita Hack (via Magolo, 32), dalle 9.30 alle 13 e rappresenta l’esito di un percorso di co-progettazione che l’amministrazione comunale sta portando avanti insieme a Cora e Arci Comitato territoriale Empolese Valdelsa APS.

La mattinata sarà strutturata attraverso tavoli di confronto tra associazioni sportive e realtà del terzo settore, presenza fondamentale. Il focus dei lavori, intitolato "Uniti si vince! Corriamo contro il bullismo!", sarà dedicato alla condivisione di strategie concrete e buone pratiche educative. Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione a questo link: https://forms.gle/ezRMbVNTpiDARnPa8

L'obiettivo dell'incontro è coinvolgere attivamente le società sportive locali, considerate attori fondamentali non solo per la competizione, ma come strumenti primari di inclusione e prevenzione. La presenza delle realtà associative il 7 febbraio intende lanciare un segnale unitario: una comunità sportiva compatta nel contrastare ogni forma di bullismo.

Il valore del progetto è testimoniato da partnership di rilievo Nazionale e non: Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, iniziativa inserita nel quadro di UNICEF "Città Amica dei Bambini e degli Adolescenti", l'ente sportivo PGS Polisportive giovanili Salesiane.

L’assessora allo Sport del Comune di Empoli ha sottolineato l'importanza della partecipazione delle società sportive a questa iniziativa perché hanno un ruolo fondamentale nell'educazione e nella formazione delle ragazze e dei ragazzi. È importante che si faccia tanto sport ed è indispensabile farlo in ambienti formativi.

