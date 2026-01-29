Riaperta la Sp3 Bientinese, conclusi i lavori della Provincia

Il presidente Angori: "Nonostante condizioni meteo non ottimali, realizzato importante obiettivo per la comunità"

Riaperta al traffico nella giornata di giovedì 29 gennaio la Sp3 Bientinese. "Terminati in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria a cura della Provincia di Pisa del valore complessivo di circa 615mila euro, abbiamo proceduto a riaprire la viabilità. Nonostante le condizioni meteo non fossero ottimali la struttura tecnica provinciale ha realizzato questo importante obiettivo per le comunità interessate, per cui mi preme ringraziare tutti gli uffici coinvolti ", afferma il Presidente della Provincia Massimiliano Angori. 

Ricordiamo che la viabilità sulla Bientinese rimane comunque interdetta ai mezzi pesanti di carico superiore alle 7,5 tonnellate, per motivi di sicurezza.

Fonte: Provincia di Pisa - Ufficio Stampa

