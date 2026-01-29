Bloccato in Marocco da sei mesi, Ibrahima Ba è tornato a Pontedera

Si è chiusa nel migliore dei modi la vicenda che ha coinvolto Ibrahima Ba. Il ragazzo, 19 anni, cittadino italiano, figlio di immigrati senegalesi, di Pontedera (dove risiede ancora suo padre) e studente in Francia, è rientrato stamani a casa.

Il giovane era da tempo bloccato in Marocco dove le autorità locali contestavano un problema sul passaporto, riscontrato in aeroporto a Casablanca. Una situazione che è andata avanti sei mesi, nel corso dei quali sono intervenuti il Consolato italiano, l'Ambasciata, il Comune di Pontedera e ovviamente i familiari, che avevano chiesto la tutela legale di un avvocato. Della vicenda si era interessato anche l'ex sindaco di Pontedera Paolo Marconcini, sollecitando più volte una risoluzione del caso.

"Grazie al lavoro diplomatico e alle rappresentanze consolari, con cui siamo stati in stretto contatto, siamo arrivati alla risoluzione di questa vicenda e non possiamo che ritenerci soddisfatti per il rientro a casa di Ibrahima" - dice Carla Cocilova, vicesindaca di Pontedera, che ha seguito da subito il caso. Anche il padre, Aboubakar Ba, residente a Pontedera da oltre 20 anni, ringrazia tutte le persone che si sono adoperate perchè il figlio potesse far ritorno a casa.