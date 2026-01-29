Lavori alla rete idrica di Certaldo rinviati a domani causa maltempo

I disservizi di domani interesseranno Sciano, la buca di Sciano, Aia Murata, Poggio ai Grilli, Poggetto di Avanella e Santa Maria a Sciano
In riferimento ai lavori sulla rete idrica nel comune di Certaldo, in programma per giovedì 29 gennaio, Acque comunica anche in data odierna le condizioni meteorologiche avverse non consentono lo svolgimento dell’intervento, che è stato perciò rinviato a domani.
Pertanto oggi il servizio idrico rimarrà regolare, mentre venerdì 30 gennaio, dalle ore 8 alle 13, si verificheranno mancanze d’acqua in via della Chiesa a Sciano e nelle località di Sciano, la buca di Sciano, Aia Murata, Poggio ai Grilli, Poggetto di Avanella e Santa Maria a Sciano.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque - Ufficio Stampa
