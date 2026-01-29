Lavori alla rete idrica di Certaldo rinviati a domani causa maltempo

Attualità Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

I disservizi di domani interesseranno Sciano, la buca di Sciano, Aia Murata, Poggio ai Grilli, Poggetto di Avanella e Santa Maria a Sciano

In riferimento ai lavori sulla rete idrica nel comune di Certaldo, in programma per giovedì 29 gennaio, Acque comunica anche in data odierna le condizioni meteorologiche avverse non consentono lo svolgimento dell’intervento, che è stato perciò rinviato a domani.

Pertanto oggi il servizio idrico rimarrà regolare, mentre venerdì 30 gennaio, dalle ore 8 alle 13, si verificheranno mancanze d’acqua in via della Chiesa a Sciano e nelle località di Sciano, la buca di Sciano, Aia Murata, Poggio ai Grilli, Poggetto di Avanella e Santa Maria a Sciano.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Certaldo
Attualità
28 Gennaio 2026

Giovanni Campatelli guiderà il Consiglio d’Indirizzo del Centro di Documentazione delle Tradizioni Popolari Empolese-Valdelsa

Lo scorso 22 gennaio, presso l’Ex Teatro di Gambassi Terme, ospiti dell’Amministrazione comunale, si è riunito in sessione istituzionale il Consiglio d’Indirizzo del Centro di Documentazione delle Tradizioni Popolari Empolese-Valdelsa, alla presenza [...]

Empoli
Attualità
27 Gennaio 2026
Valentino Galgani Cantine Vivito

Valentino Galgani è il nuovo presidente di Cantine Vivito

Valentino Galgani è il nuovo presidente della cooperativa Cantine Vivito (Vini Viticoltori Toscani), uno dei più grandi gruppi vinicoli della Toscana con circa 150.000 quintali di uva lavorata ogni anno, un valore della produzione [...]

Cerreto Guidi
Attualità
24 Gennaio 2026

A Cerreto Guidi la polizia municipale dell'Empolese Valdelsa celebra il patrono

La Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa ha festeggiato il Santo Patrono a Cerreto Guidi, ricorrenza ogni anno fortemente vissuta con spirito di unità, fraternità e grande [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina