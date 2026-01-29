A Livorno nonna Wally Vincenti festeggia 105 anni, tra le più longeve in città

Livorno festeggia l'importante compleanno della signora Wally, nata nel 1921 al Gabbro e arrivata in città nel 1947

Ha compiuto ben 105 anni la signora Wally Vincenti, vedova Di Nanni.

Nonna Wally, una delle donne più longeve della città, è nata il 26 gennaio 1921 al Gabbro, dove ha vissuto fino alla fine della guerra. Nel 1947 si è sposata ed è venuta ad abitare in città. È stata casalinga, dedicandosi alla casa e ai tre figli, una femmina, Anna Rosa, e due maschi, Mario e Danilo, medici molto conosciuti in città. E a continuare la tradizione di famiglia c’è anche il nipote Matteo.

Nonna Wally è anche bisnonna di due bambini. Gli acciacchi le impediscono di stare tra i fornelli come ha sempre amato fare, ma lei è ancora molto presente per la sua famiglia e non ha perso l’interesse per tutto ciò che accade.

Ha festeggiato questo importante compleanno con i suoi cari e ha molto gradito l’omaggio floreale che anche quest’anno le ha fatto recapitare il sindaco Luca Salvetti, con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

