Maltempo a Cerreto Guidi: riaperta via dell’Acquerata a Lazzeretto

Riaperta via dell'Acquerata nella frazione di Lazzeretto nel comune di Cerreto Guidi. La strada era stata chiusa nella mattinata di ieri 28 gennaio in via precauzionale per il maltempo.
Nella nottata precedente si erano registrati cumulati di pioggia intorno ai 50mm. La sindaca e il comune fanno sapere sui loro canali social: "la situazione dei rii è monitorata".
