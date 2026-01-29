Ancora pioggia sulla Toscana centrale, è allerta gialla

Cronaca Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
Maltempo in Toscana

Pioggia in aumento nella giornata di domani, venerdì 30 gennaio, in particolare dal pomeriggio sulle zone centrali e costiere

Pioggia in aumento nella giornata di domani, venerdì 30 gennaio, in particolare dal pomeriggio sulle zone centrali e costiere della regione, comprese le isole dell’Arcipelago, dove le piogge potranno assumere carattere temporalesco.

Per queste zone la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalle ore 14 fino alla mezzanotte di domani, venerdì 30 gennaio.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
28 Gennaio 2026

Flc Cgil Toscana contro liste proscrizione di Azione Studentesca sui docenti 'di sinistra'

La Flc Cgil Toscana condanna i gravi atti di intimidazione ai docenti e il tentativo di limitare la libertà di insegnamento da parte di Azione studentesca, associazione legata al partito [...]

Toscana
Cronaca
28 Gennaio 2026

Maltempo Toscana, confermata allerta meteo fino alla mezzanotte

Continua il maltempo in Toscana per la perturbazione in transito. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha confermato l’allerta meteo con codice giallo fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì [...]

Toscana
Cronaca
28 Gennaio 2026

È la giornata dell'allerta meteo gialla, Giani: "Piogge intense in Toscana"

Piove in Toscana, dove è in vigore un'allerta meteo gialla in queste ore di mercoledì 28 gennaio."Precipitazioni localmente intese attive su buona parte della regione, in particolare sulle zone settentrionali. [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina