Ancora pioggia sulla Toscana centrale, è allerta gialla

Pioggia in aumento nella giornata di domani, venerdì 30 gennaio, in particolare dal pomeriggio sulle zone centrali e costiere della regione, comprese le isole dell’Arcipelago, dove le piogge potranno assumere carattere temporalesco.
Per queste zone la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalle ore 14 fino alla mezzanotte di domani, venerdì 30 gennaio.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.
Fonte: Regione Toscana
