A Marina di Pisa i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 50 anni, già sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali per minacce e maltrattamenti di animali.

I militari spiegano che, a seguito di un'attenta attività di monitoraggio, l'uomo ha ripetutamente violato le prescrizioni imposte dal magistrato. Per questo l'Ufficio di Sorveglianza di Firenze ha disposto la revoca dell'affidamento e la custodia cautelare in carcere.

