L'uomo era già sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali. Dopo aver violato ripetutamente le prescrizioni, è scattato l'arresto
A Marina di Pisa i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 50 anni, già sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali per minacce e maltrattamenti di animali.
I militari spiegano che, a seguito di un'attenta attività di monitoraggio, l'uomo ha ripetutamente violato le prescrizioni imposte dal magistrato. Per questo l'Ufficio di Sorveglianza di Firenze ha disposto la revoca dell'affidamento e la custodia cautelare in carcere.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Marina di Pisa
<< Indietro
[mc4wp_form id=1071763]