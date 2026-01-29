Marina di Pisa, arrestato 50enne per maltrattamenti di animali

Cronaca Marina di Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

L'uomo era già sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali. Dopo aver violato ripetutamente le prescrizioni, è scattato l'arresto

A Marina di Pisa i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 50 anni, già sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali per minacce e maltrattamenti di animali.

I militari spiegano che, a seguito di un'attenta attività di monitoraggio, l'uomo ha ripetutamente violato le prescrizioni imposte dal magistrato. Per questo l'Ufficio di Sorveglianza di Firenze ha disposto la revoca dell'affidamento e la custodia cautelare in carcere.

Notizie correlate

Bientina
Cronaca
15 Marzo 2025

Imprenditori denunciati a Marina di Pisa e Bientina per lavoro irregolare

Due distinte operazioni, condotte a Marina di Pisa e Bientina, hanno portato alla denuncia di due imprenditori per violazioni delle normative in termini di sicurezza e lavoro in nero. Nella [...]

Marina di Pisa
Cronaca
18 Gennaio 2025

onni sull'erosione della spiaggia di Marina di Pisa: occorre fare chiarezza

"E' opportuno fare chiarezza - esordisce Monni - visto che l’erosione costiera di questa area è una problematica complessa, che non ammette soluzioni semplicistiche. Lo dimostra il fatto che interventi [...]

Marina di Pisa
Cronaca
7 Dicembre 2024

I NAS sanzionano e chiudono due ristoranti nel pisano

I carabinieri del NAS di Livorno hanno effettuato negli ultimi giorni controlli a tappeto nel settore della ristorazione, riscontrando gravi carenze igienico-sanitarie in due esercizi pubblici. Nel primo caso i [...]



Tutte le notizie di Marina di Pisa

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina