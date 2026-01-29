Minaccia i passeggeri con le forbici su un treno: arrestato 31enne

Momenti di forte tensione a bordo di un treno regionale partito da Lucca e diretto a Firenze, dove un uomo avrebbe intimorito i passeggeri impugnando un paio di forbici. L’episodio ha spinto il capotreno ad allertare immediatamente la polizia, che è intervenuta alla stazione di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia.

Alla vista degli agenti, l’uomo avrebbe tentato la fuga, cercando anche di colpire i poliziotti durante l’intervento. Dopo una breve colluttazione, è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Si tratta di un 31enne di nazionalità nigeriana, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona. L’uomo risulta regolare sul territorio italiano e domiciliato a San Marcello Piteglio.

Nel corso dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma. Successivamente, la polizia ha eseguito anche un ordine di allontanamento, in applicazione dell’ordinanza prefettizia che ha istituito la “zona rossa” nel comune di Montecatini Terme.