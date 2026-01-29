Buongiorno oggi ringrazio Livia che mi ha scritto una ricetta ideale per questi mesi inveranli, la Minestra Contadina con riso e lenticchie.

Livia ha utilizzato anche gli avanzi delle verdure, come le bucce delle carote. Io quando pulisco le verdure tante volte butto gli scarti, ma bisognerebbe riutilizzarli in cucina per diminuire gli sprechi, recuperando: bucce, foglie e gambi, dandoli così una seconda possibilità. Mi raccomando prima lavate molto bene le verdure soprattutto le bucce. Vi lascio alcuni link che vi aiuteranno a riciclare gli scarti di verdure: https://www.informacibo.it/riciclare-scarti-verdure/

https://www.buonissimo.it/rubriche/usare-scarti-della-verdura-324586

https://www.valleumbraservizi.it/comunicazione/educazione-ambientale/

Minestra contadina

Ingredienti per due persone

Per il brodo

Bucce e scarti di 2 carote

Le foglie esterne di un cavolfiore

1 gambo di sedano con le foglie

½ cipolla rossa con la buccia

1,2 litri d’acqua

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Per la minestra

200 gr di lenticchie cotte

100 gr di riso integrale

1 mazzetto di rosmarino e salvia

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Preparazione

Per prima cosa raccogliete in una pentola tutti gli scarti e le bucce, aggiungete l’acqua, un pizzico di sale, un filo di olio e portate ad ebollizione. Lasciate sobbollire a fuoco dolce per circa 40 minuti, dopodiché filtrate il brodo e tenetelo da parte. In una casseruola scaldate dell’olio extravergine di oliva, aggiungete il riso e fatelo tostare un paio di minuti. Unite poi le erbe aromatiche, il peperoncino secco e le lenticchie e coprite con il brodo caldo. Fate cuocere a fuoco medio per almeno 40 minuti, mescolando di tanto in tanto e aggiungendo altro liquido, se necessario. A fine cottura quando la minestra risulterà morbida e non troppo asciutta, eliminate il mazzetto di erbe, aggiustate di sale e servitela, terminando con un filo di olio. Se volete dare alla vostra minestra una consistenza più vellutata, potete frullare una parte delle lenticchie prima di aggiungerle al riso: in questo modo otterrete una crema densa e avvolgente, perfetta per accompagnare le vostre serate invernali.

Livia

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB per tutta la Toscana.