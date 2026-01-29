Omicidio di Chiesanuova, condannato a 14 anni il giovane che uccise la zia

Cronaca San Casciano in Val di Pesa
Dovrà scontare anche 8 anni in una struttura di sicurezza

È stato condannato in rito abbreviato a 14 anni di reclusione Mattia Scutti, 23enne arrestato nell'ottobre 2024 a Chiesanuova a San Casciano in Val di Pesa, per aver ucciso con una pistola la zia. Come riportato oggi da alcuni quotidiani il giovane, accusato di omicidio, è stato ritenuto seminfermo di mente e il giudice, oltre alla condanna, ha comminato altri 8 anni da trascorrere in una struttura di sicurezza.

Il 17 ottobre di due anni fa Scutti si presentò alla bottega di alimentari gestita dalla zia Laura Frosecchi, 55 anni, e le sparò con una vecchia pistola che si era procurato clandestinamente, da un anziano del paese. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 16 anni di carcere, più altri dieci di misura di sicurezza. La pena, a 14 anni e 8 in struttura di sicurezza, comprende la condanna per l'uso dell'arma ma non la ricettazione della pistola, per cui è stato assolto e per la quale ci sarà un altro processo a carico dell'anziano dal quale il giovane se la procurò. Riconosciute dal tribunale anche provvisionali per 580mila euro alle parti civili, i genitori, i fratelli, il marito e i due figli della vittima.

