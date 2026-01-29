Nel solco del fair play, proseguendo il percorso avviato un anno fa. Si terrà martedì 3 febbraio alle 21 al Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri, 15) l'iniziativa 'Empoli: dove il Fair Play è un valore', per presentare la giornata interregionale della partita applaudita in programma il 21 e 22 febbraio 2026. È il secondo convegno dopo quello del 2025 e vuole raccontare cos'è la partita applaudita, perché fa bene ai tifosi come ai giocatori, nell'ottica di un calcio che rifugge i luoghi comuni della violenza verbale e dello scontro a tutti i costi.

L'evento porterà a raccontare dalla parte di tante realtà toscane come i valori sani del tifo debbano tornare centrali: a favore dei calciatori e delle società sportive, degli arbitri, delle tifoserie e di tutti gli appassionati di calcio. Da quest'anno l'organizzazione della partita applaudita travalica la nostra Regione, affacciandosi anche all'Umbria e alla provincia di Perugia.

Il progetto della Partita Applaudita è a cura di Calcio Fair Play, Anci Toscana, Lega Nazionale Dilettanti, FIGC e il Settore Giovanile Scolastico, AIA, AIAC, con la collaborazione di Calciopiù come media partner. La giunta comunale ha aderito al progetto della giornata interregionale della Partita Applaudita che coinvolgerà le squadre toscane e non solo, della categoria Under 14 maschile e Under 15 femminile.

L'assessora allo Sport del Comune di Empoli saluta con soddisfazione il ritorno di questo convegno dedicato al fair play, che vedrà in campo squadre di tutta la Toscana e anche dell'Empolese Valdelsa (per le squadre di Empoli le partite saranno Isolotto-Santa Maria, Avane-Atletica Castello e Sesto Calcio-Ponzano). Riportare l'attenzione dell'opinione pubblica su queste iniziative per comunicare a vecchie e nuove generazioni di tifosi che un tifo sano è possibile sempre e che la competizione non deve far oltrepassare il limite. Empoli, lo si vede ogni settimana al 'Castellani' o in trasferta, ha un tifo sano e onesto, facciamo sì che questi valori vengano trasmessi anche ai campi delle categorie inferiori.

Come funziona la partita applaudita

Le regole principali della partita applaudita prevedono che al posto degli incitamenti dalle tribune per mezzo della voce, si sostituisca l'applauso. L'applauso è buono e sano in ogni occasione: all'ingresso in campo dei giocatori, durante un'azione di gioco meritevole, per un gesto di fair play, dopo ogni sostituzione, a sostegno in caso di errore tecnico di un calciatore e alla fine della gara. Il tifo dannoso durante la partita applaudita è quello fatto di urla, indicazioni tecniche.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Empoli, seguiranno gli interventi: al via l'assessora allo Sport del Comune di Empoli. A seguire Andrea Vaglini, vice presidente Calcio Fair Play e coordinatore progetto Partita Applaudita; Claudio Viti, presidente Aia-Figc sezione di Empoli; Claudio Del Rosso, Scuola del Tifo, e Paolo Mangini, presidente CRT - Lega Nazionale Dilettanti Figc. Modera il giornalista e speaker radiofonico Niccolò Pistolesi.

Un momento della serata sarà riservato alla presentazione del camp estivo inclusivo Academy Special di Empoli for Charity, la fondazione legata all'Empoli Fc che da quest'anno promuove i campi estivi per bambine e bambini, ragazze e ragazzi con disabilità al Monteboro Training Center.

Sarà data voce anche ai capitani di alcune squadre che racconteranno il valore della partita applaudita e i valori positivi che devono rimanere nelle partite del resto dell'anno.

