Pensieri di Bo' Cultura e Teatro APS, nuovo tirocinio curriculare

Pensieri di Bo' Cultura e Teatro APS, annuncia l'avvio di un nuovo tirocinio curriculare universitario in collaborazione con il Dipartimento Di Civilità e Forme del Sapere dell'Università Pisa. L'iniziativa, che coinvolgerà la studentessa Famiglietti Gaia (iscritta al Corso di Laurea Triennale in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione), ha l'obiettivo di offrire un'esperienza pratica qualificata nel campo della Comunicazione Istituzionale di un Ente del Terzo Settore in ambito Artistico e Culturale.

Il percorso formativo, della durata di quattro mesi per 150 ore complessive (da Dicembre 2025 ad Aprile 2026) , vedrà la tirocinante Famiglietti Gaia affiancata da un tutor aziendale Di Corcia Franco jr e un tutor universitario ( Profssa Eva Marinai), garantendo un ponte diretto tra teoria e pratica professionale.

Questo tirocinio si concentra su obiettivi specifici come sviluppare competenze pratiche nella gestione di progetti, comunicazione digitale, e organizzazione di event, tutti finalizzati nella Comunicazione Istituzionale, in linea con il piano di studi universitario. ​

"Siamo entusiasti di rinnovare la collaborazione con l'Università di Pisa e in modo particolare con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere per formare i giovani talenti del futuro," afferma Franco Di Corcia jr, (anima eclettica e fondatore dei Pensieri di Bo' e dell'entità artistica Teatro di Bo') , "Crediamo che l'integrazione tra le competenze accademiche e la realtà aziendale sia fondamentale per lo sviluppo professionale".

"L'avvio di questo tirocinio rientra nelle iniziative dei Pensieri di Bo' Cultura e Teatro APS a supporto del talento giovanile e della formazione, confermando l'impegno verso la creazione di un ponte tra il mondo accademico e il mercato del lavoro".

"Il tirocinio attivato con Gaia - continua Francojr - ha un profumo diverso rispetto agli altri tirocinii che nel corso degli anni abbiamo costruito con l'Università di Pisa. Gaia è mia allieva di Teatro da quando aveva 7 anni e vedere che ha scelto il Teatro e l'Arte per costruire il suo percorso professionale e di Vita è per me fonte di grande orgoglio. E' come vedere germogliare un seme che è stato piantato e curato negli anni"

Fonte: Ufficio stampa