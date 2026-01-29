Referendum giustizia, Frino e Cordone (Lega) a Stabbia

Gli esponenti della Lega Toscana Salvini Premier, Marco Cordone (Segretario della Sezione comunale di Fucecchio - Cerreto Guidi) e Andrea Frino (Responsabile Sicurezza della stessa Sezione), saranno nel pomeriggio di domani 30 gennaio a Stabbia di Cerreto Guidi per parlare con i cittadini di Sicurezza e del Referendum per la Riforma della Giustizia dei prossimi 22 e 23 marzo ed in contemporanea, distribuiranno un apposito volantino (è notoria la posizione della Lega sul Referendum Giustizia ovvero l'espressione di voto per il SI).

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa