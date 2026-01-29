Referendum giustizia: "Le ragioni del No", l'incontro a Chiesina Uzzanese con Parrini

L'iniziativa dei circoli Pd Altopascio e Chiesina Uzzanese
I circoli del Partito Democratico di Altopascio e Chiesina Uzzanese organizzano l'iniziativa pubblica "Referendum costituzionale sull'ordinamento giudiziario. Le ragioni del No", con la partecipazione del senatore del Partito Democratico Dario Parrini.
L'appuntamento è per venerdì 6 febbraio 2026, ore 21:00 a Chiesina Uzzanese in via Giuseppe Garibaldi 5 (davanti il municipio).
Fonte: Circolo Partito Democratico di Chiesina Uzzanese
