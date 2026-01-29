Rubate centinaia di portafogli di marca a Scandicci

Due furti sono stati messi a segno in due pelletterie a Scandicci nella notte. Sono stati rubati centinaia di portafogli di marca. Sui due colpi sono in corso indagini dei carabinieri.

Ignoti si sono introdotti all'interno della ditta di pellami Andrea Alfioli srl, a Badia a Settimo, da cui hanno portato via circa 20 portafogli di marca Ferragamo per un valore da quantificare. Inoltre i ladri sono riusciti a entrare all''interno della pelletteria Elite portando via circa 800 portafogli con marchio Mont Blanc e Bulgari: valore da quantificare. Parte della refurtiva di quest'ultimo furto, si spiega ancora, è stata ritrovata poco distante.

