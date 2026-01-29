San Gimignano pronta per festeggiare i 100 anni del suo Carnevale

Attualità San Gimignano
Condividi su:
Leggi su mobile
san-gimignano-100-anni-carnevale

Dal 1° a 15 febbraio, ogni domenica la città sarà animata dai corsi mascherati. Aperta anche la mostra fotografica a tema

Dopo il rinvio di domenica scorsa a causa del maltempo, San Gimignano si prepara a festeggiare i 100 anni del suo Carnevale con la prima sfilata dei carri allegorici fissata per domenica 1° febbraio dalle ore 14.30 alle 18.30 nel centro storico. I corsi mascherati torneranno ad animare la città domenica 8 e domenica 15 febbraio. Fino al 15 febbraio è possibile visitare anche la mostra fotografica “Gli ultimi decenni del carnevale di San Gimignano: dalla crisi alla rinascita, fino alla realtà odierna”, allestita nella Sala della Cancelleria, in via San Matteo, e aperta ogni sabato e domenica dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 18.30.

Carnevale San Gimignano_2

Carnevale San Gimignano_4

 Le sfilate dei carri allegorici saranno affiancate e animate, nella giornata di domenica 8 febbraio, dalla musica itinerante e coinvolgente dei Bandao, mentre domenica 15 febbraio oltre a maschere e coriandoli ci sarà spazio per ‘La Bandaccia’, animatrice e protagonista nella storia del Carnevale di San Gimignano. L’ultima domenica darà spazio anche allo sport, con il torneo organizzato insieme alla Nuova Sangimignanese calcio asd per le categorie Pulcini a 7 2015 e Pulcini a 7 2016, e alla premiazione dei carri allegorici protagonisti delle sfilate e dedicati anche al centenario della manifestazione, in programma alle ore 16 in Piazza Duomo.

 Il Carnevale di San Gimignano è a ingresso libero ed è promosso, insieme alla mostra fotografica, dall’Associazione Carnevale di San Gimignano con il patrocinio del Comune e la collaborazione del circolo collezionisti “Il Castello”.

Fonte: Comune di San Gimignano - Ufficio Stampa

Notizie correlate

San Gimignano
Attualità
27 Gennaio 2026

Da 'Genitori 2.0' nasce il Patto digitale di comunità a San Gimignano

Comune, insegnanti e genitori insieme per scrivere il Patto digitale di comunità e promuovere un uso consapevole degli strumenti digitali da parte di bambini e ragazzi. È quanto accade a San [...]

Firenze
Attualità
21 Gennaio 2026

Dall'estero comprano casa in Toscana: numeri alti per Lunigiana e Argentario

La Toscana si conferma anche nel 2025 la prima regione italiana per numero di richieste immobiliari provenienti dall’estero, mantenendo il ruolo di principale punto di riferimento per chi sogna una [...]

Toscana
Attualità
21 Gennaio 2026

Cresce l'immigrazione: in Toscana risiedono 440mila stranieri, +3.7% rispetto al 2023

La popolazione straniera in Toscana continua a crescere e nel 2024 raggiunge quota 439.789 residenti, contro i 424.066 dell’anno precedente (qua quelli del 2035). Si tratta di un aumento del [...]



Tutte le notizie di San Gimignano

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina