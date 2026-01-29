San Gimignano pronta per festeggiare i 100 anni del suo Carnevale

Dopo il rinvio di domenica scorsa a causa del maltempo, San Gimignano si prepara a festeggiare i 100 anni del suo Carnevale con la prima sfilata dei carri allegorici fissata per domenica 1° febbraio dalle ore 14.30 alle 18.30 nel centro storico. I corsi mascherati torneranno ad animare la città domenica 8 e domenica 15 febbraio. Fino al 15 febbraio è possibile visitare anche la mostra fotografica “Gli ultimi decenni del carnevale di San Gimignano: dalla crisi alla rinascita, fino alla realtà odierna”, allestita nella Sala della Cancelleria, in via San Matteo, e aperta ogni sabato e domenica dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 18.30.

Le sfilate dei carri allegorici saranno affiancate e animate, nella giornata di domenica 8 febbraio, dalla musica itinerante e coinvolgente dei Bandao, mentre domenica 15 febbraio oltre a maschere e coriandoli ci sarà spazio per ‘La Bandaccia’, animatrice e protagonista nella storia del Carnevale di San Gimignano. L’ultima domenica darà spazio anche allo sport, con il torneo organizzato insieme alla Nuova Sangimignanese calcio asd per le categorie Pulcini a 7 2015 e Pulcini a 7 2016, e alla premiazione dei carri allegorici protagonisti delle sfilate e dedicati anche al centenario della manifestazione, in programma alle ore 16 in Piazza Duomo.

Il Carnevale di San Gimignano è a ingresso libero ed è promosso, insieme alla mostra fotografica, dall’Associazione Carnevale di San Gimignano con il patrocinio del Comune e la collaborazione del circolo collezionisti “Il Castello”.

Fonte: Comune di San Gimignano - Ufficio Stampa

