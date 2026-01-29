Scuole, Riformisti per San Miniato: "Gestione approssimativa e poco trasparente"

"Dalla lettura dell’albo pretorio del Comune di San Miniato emergono situazioni che destano forte preoccupazione e che confermano una gestione approssimativa e poco trasparente dei servizi essenziali da parte dell’amministrazione". A dirlo è la lista Riformisti per San Miniato, che richiama l'attenzione sulla gestione degli interventi nelle scuole comunali.

A partire dalla "discutibile proroga dei lavori alla scuola di Ponte a Elsa", avvenuta - come si legge nella nota - pochi giorni fa, la lista denuncia una gestione poco chiara: l'atto "pretende di far credere che quattro mesi siano sufficienti a completare interventi strutturali".

Le "condizioni critiche" degli edifici scolastici, evidenziano i Riformisti, "sono ormai sotto gli occhi di tutti: lo segnalano da tempo insegnanti, genitori e lo confermano le numerose sollecitazioni apparse sulla stampa locale". Tuttavia, aggiungono, "tutti se ne sono resi conto tranne, a quanto pare, l'Amministrazione comunale, che continua a minimizzare ed a fare finta di niente".

Oltre a questo episodio, secondo Riformisti per San Miniato emergerebbero criticità nella gestione dei servizi scolastici, in particolare per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento. "In data 28 gennaio 2026 il Comune ha disposto un affidamento diretto per il servizio di manutenzione, verifica e conduzione degli impianti di riscaldamento, attività di terzo responsabile, a servizio degli edifici e delle scuole comunali, con scadenza fissata al 28 febbraio 2026. Un servizio che ricordiamo essere obbligatorio per legge".

Il gruppo ha sottolineato che "ciò che colpisce è l'assenza, nella determina, di una chiara data di inizio del servizio, mentre è ben indicata la data di scadenza". Secondo il gruppo, è quindi "legittimo presumere che il servizio sia partito proprio il 28 gennaio, giorno di pubblicazione dell’atto".

Il precedente affidamento risultava scaduto il 31 dicembre 2025 e non risultano indicate proroghe. Secondo Riformisti per San Miniato, "per circa un mese il Comune sarebbe rimasto privo di una ditta incaricata della verifica e conduzione degli impianti di riscaldamento, un’attività obbligatoria per legge e fondamentale per la sicurezza degli edifici scolastici".

Il gruppo ha definito la situazione "un vuoto gestionale inaccettabile" e ha chiesto "chiarimenti immediati e assunzione di responsabilità politiche".