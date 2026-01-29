Sindaco e associazioni commercianti si incontrano per le iniziative 2026 a Pontedera

Confesercenti Pontedera, insieme al Centro Commerciale Naturale We Are Pontedera, ha incontrato il Sindaco Matteo Franconi
Confesercenti Pontedera, insieme al Centro Commerciale Naturale We Are Pontedera, ha incontrato il Sindaco Matteo Franconi e l’Assessore al Commercio Alessandro Puccinelli per avviare il percorso di programmazione delle iniziative previste per l’anno 2026.
Ringraziamo il Sindaco e l’Assessore per la disponibilità e il confronto costruttivo. L’incontro è stato l’occasione per condividere idee e strategie con l’obiettivo di aumentare il numero di eventi di qualità a Pontedera, capaci di valorizzare il centro cittadino e attrarre un pubblico sempre più ampio.
«È stato un incontro molto positivo – dichiara Claudio Del Sarto, responsabile d’area Confesercenti – che ci ha permesso di iniziare a lavorare con anticipo sulla programmazione del 2026. L’obiettivo è costruire un calendario di iniziative di qualità, in grado di sostenere il commercio di prossimità e rendere Pontedera sempre più viva e attrattiva».
Si tratta di un percorso condiviso con il CCN We Are Pontedera, che intende essere sviluppato in modo unitario e partecipato, coinvolgendo tutti gli attori del territorio.
«Come Centro Commerciale Naturale – afferma Federico Lonsi, presidente di We Are Pontedera – crediamo fortemente nel lavoro di squadra. Confermare ciò che ha funzionato negli anni e ripensare alcuni eventi storici è fondamentale per intercettare nuovi pubblici e rispondere ai cambiamenti delle abitudini delle persone. La collaborazione con Confesercenti e l’Amministrazione comunale va proprio in questa direzione».
Durante l’incontro sono state avanzate alcune proposte di eventi che verranno approfondite e condivise in maniera più specifica nei prossimi mesi. L’idea guida sarà quella di confermare le iniziative consolidate, affiancandole a una revisione di altri appuntamenti che, pur essendo stati dei “must”, necessitano oggi di essere rinnovati per aumentare la loro capacità di attrazione.
Fonte: Confcommercio Pisa
