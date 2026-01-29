Sindaco e associazioni commercianti si incontrano per le iniziative 2026 a Pontedera

Confesercenti Pontedera, insieme al Centro Commerciale Naturale We Are Pontedera, ha incontrato il Sindaco Matteo Franconi e l’Assessore al Commercio Alessandro Puccinelli per avviare il percorso di programmazione delle iniziative previste per l’anno 2026.

Ringraziamo il Sindaco e l’Assessore per la disponibilità e il confronto costruttivo. L’incontro è stato l’occasione per condividere idee e strategie con l’obiettivo di aumentare il numero di eventi di qualità a Pontedera, capaci di valorizzare il centro cittadino e attrarre un pubblico sempre più ampio.

«È stato un incontro molto positivo – dichiara Claudio Del Sarto, responsabile d’area Confesercenti – che ci ha permesso di iniziare a lavorare con anticipo sulla programmazione del 2026. L’obiettivo è costruire un calendario di iniziative di qualità, in grado di sostenere il commercio di prossimità e rendere Pontedera sempre più viva e attrattiva».

Si tratta di un percorso condiviso con il CCN We Are Pontedera, che intende essere sviluppato in modo unitario e partecipato, coinvolgendo tutti gli attori del territorio.

«Come Centro Commerciale Naturale – afferma Federico Lonsi, presidente di We Are Pontedera – crediamo fortemente nel lavoro di squadra. Confermare ciò che ha funzionato negli anni e ripensare alcuni eventi storici è fondamentale per intercettare nuovi pubblici e rispondere ai cambiamenti delle abitudini delle persone. La collaborazione con Confesercenti e l’Amministrazione comunale va proprio in questa direzione».

Durante l’incontro sono state avanzate alcune proposte di eventi che verranno approfondite e condivise in maniera più specifica nei prossimi mesi. L’idea guida sarà quella di confermare le iniziative consolidate, affiancandole a una revisione di altri appuntamenti che, pur essendo stati dei “must”, necessitano oggi di essere rinnovati per aumentare la loro capacità di attrazione.

Fonte: Confcommercio Pisa

Notizie correlate