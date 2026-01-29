Sonetti licenziosi e 'rapper' del 1400: l'evento a Firenze

Sabato 31 gennaio (dalle ore 15 alle 17) sonetti a contenuto erotico-burlesco, tenzoni tra poeti, storie divertenti di osterie e beoni, echeggeranno nuovamente nei meandri del centro storico di Firenze.

Vibreranno nei vicoli e nelle piazzette dove nel quattrocento si esibivano - come veri e propri rapper rinascimentali, cantimpanca come il “Burchiello” e il “Pistoia”, letterati illustri come Lorenzo Il Magnifico, Luigi Pulci e Poliziano.

L'evento è orchestrato dal filologo Luca Spini, condotto dalla guida Valerie Pizzera e vanta la partecipazione del giornalista Alessandro Antico, caporedattore della Nazione e autore di brevi video sulla storia di Firenze pubblicati sui social network del quotidiano, che ci parlerà anche del fallito golpe dei Pazzi, un evento non solo fiorentino.

Il percorso animato partirà alle 15 da piazza della Signoria - alla scoperta dei luoghi in cui sorgevano le numerose buche frequentate dai beoni, delle piazzette in cui si esibivano i poeti canterini - e si concluderà con un gotto di vino e un crostino in un appartamento privato di via Maggio.

La quota di partecipazione è di €18 brindisi e auricolari inclusi.

Fonte: Ufficio stampa