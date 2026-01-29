Il Comune di Empoli informa che l'ufficio SUEV - Sportello Unico Eventi di via Cosimo Ridolfi, 181, sarà chiuso dalle ore 9 alle ore 11 il prossimo martedì 3 febbraio 2026. L'ufficio riaprirà dalle 11 fino alle 13.
Per appuntamenti:
Telefono: 0571 757132
e-mail: suev@comune.empoli.fi.it
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
