Terme Montecatini, la Human Company smentisce offerta d'acquisto

In una nota di rettifica la società precisa che "si tratta di un'iniziativa imprenditoriale personale di Claudio Cardini"

In riferimento all'articolo pubblicato in data 27 gennaio 2026 dal titolo 'Svolta per le Terme di Montecatini, offerta per il lotto delle Leopoldine' la Human Company, citata nell'articolo come possibile acquirente, precisa quanto segue in una nota di rettifica:

"L'offerta presentata per l'acquisizione di parte del patrimonio delle Terme di Montecatini non proviene da Human Company, come erroneamente riportato nell'articolo, bensì si tratta di un'iniziativa imprenditoriale personale di Claudio Cardini. Human Company non è coinvolta in alcun modo in questa operazione e non ha presentato alcuna offerta per l'acquisto degli stabilimenti termali in questione"

