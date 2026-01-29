Tirocini retribuiti nei musei di Empoli, 3 posti per Museo della Collegiata e Museo del Vetro

Sono aperte le candidature per 3 posti per altrettanti tirocini non curricolari retribuiti nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Il bando è rivolto a giovani laureati da meno di 24 mesi che non abbiano ancora compiuto 30 anni e che siano inoccupati, inattivi e non impegnati in percorsi di studio o formazione.

Due tirocinanti potranno essere assegnati ai musei empolesi nell’ambito del progetto Valorizzazione dei beni e delle attività culturali del Mudev tramite strumenti digitali in chiave design far all promosso dal sistema museale Mudev - Museo Diffuso dell’Empolese Valdelsa, mentre un terzo potrà essere assegnato al Museo del Vetro quale museo appartenente al sistema Musei Toscani per l’Alzheimer, nell’ambito del progetto FORMA. Formazione per Musei Accessibili.

Entrambi i bandi sono indirizzati a giovani neolaureati sotto i 30 anni e tutti i tirocinanti riceveranno un'indennità mensile di 800 euro lordi. La durata dei tirocini è di un mese di formazione e dodici mesi di esperienza sul campo.

LA DICHIARAZIONE - L'assessore alla Cultura del Comune di Empoli afferma che la sfida della valorizzazione del patrimonio dei beni culturali del nostro territorio non può che essere raccolta da giovanissime e giovanissimi laureati che trovano oggi un'occasione di crescita professionale incentivata per poter mettere un piede nel mondo dei sistemi museali. Un grazie a ITS Prodigi, partner fondamentale per la costruzione del pacchetto formativo di competenze su cui lavoreranno le persone selezionate

BANDO MUDEV - Il progetto – dal titolo Valorizzazione dei beni e delle attività culturali del Mudev tramite strumenti digitali in chiave design far all – mira ad attivare in totale 6 tirocini non curriculari retribuiti, finalizzati a favorire la crescita dell’occupabilità dei giovani under 30 nell’ambito delle attività istituzionali dei Sistemi museali e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro quale esperienza formativa orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro. Due posti del bando Mudev (Museo Diffuso Empolese Valdelsa) riguardano Empoli, per la precisione il Museo della Collegiata e il Museo del Vetro.

Tre gli ambiti di intervento: valorizzazione e gestione dei musei e delle istituzioni culturali e valorizzazione del sistema museale integrato tramite strumenti digitali, la comunicazione museale tramite strumenti digitali e infine l’accessibilità ai contenuti tramite strumenti digitali e analogici.

I termini per presentare le candidature scadono il 25 febbraio 2026 alle 23:59.

L’avviso completo e la modulistica per presentare la candidatura sono disponibili al link

https://www.mu-dev.it/2026/01/bando-giovani-tirocini/

BANDO MUSEI TOSCANI PER L'ALZHEIMER - Il bando FORMA Formazione per Musei Accessibili offre a 5 giovani neolaureati un percorso integrato di formazione e tirocinio retribuito, orientato al welfare culturale e finalizzato all’implementazione di competenze strategiche per rendere i musei accessibili. Tra i musei ospitanti del sistema MTA Musei Toscani per l'Alzheimer troviamo anche il Museo del Vetro di Empoli.

Ogni tirocinante sarà formato sulle caratteristiche generali dell’organizzazione e delle collezioni sul pubblico di riferimento e sulla proposta culturale ed educativa del museo ospitante, sulle strategie di comunicazione innovative e sulle metodologie di valutazione dell’impatto sociale dei programmi culturali e potrà sviluppare competenze per collaborare con squadre multiprofessionali, facilitare la relazione in presenza tra il pubblico e il museo, progettare strumenti e percorsi inclusivi, declinati per varie tipologie di pubblico, coinvolgere i pubblici fragili nella progettazione di attività inclusive, comunicare programmi e iniziative inclusive del museo sui canali social e sul web, progettare strumenti di valutazione, analizzare dati e riportare i risultati.

I termini per presentare la candidatura scadono il 20 febbraio 2026.

L’avviso e la modulistica per presentare la candidatura sono disponibili al link

https://www.museitoscanialzheimer.org/evento/formazione-per-musei-accessibili/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

